Bolsjunovs trener til NRK: – Vi drar hjem

– Vi flyr til Russland i morgen, og det blir slutten på konkurransesesongen for oss, sier den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko til NRK.

NRK møtte deler av det russiske langrennslandslaget da de trente tirsdag formiddag i løypene i Holmenkollen.

– Vi drar nå hjem, vi skal ikke delta i Drammen eller Holmenkollen. Det er en avgjørelse som er gjort uten at det har noe med sporten å gjøre, sier Borodavko.

Han mener det norske Skiforbundets avgjørelse står i strid med alle internasjonale sportslige uttalelser.

– Når man begynner å blande politikk inn i bildet, er det noe vi ikke kan godta, så derfor drar vi tilbake. Vi er idrettsfolk og gjør vår jobb som alle andre. Dette har ikke noe med politikk å gjøre.

LANDSLAGSRENER: Jurij Borodavko sier til NRK at den internasjonale sesongen er over for det russiske langrennslandslaget. Foto: NRK

Raser

Tirsdag opplyste Norges Skiforbund at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til.

Trener for en rekke russiske utøvere, Markus Cramer, sier til NRK at han er svært skuffet over norske langrennsledere både i NSF og FIS etter tirsdagens dramatiske utvikling.



– Jeg har skjønt at de ikke ønsker russiske utøvere på start. Men det er tøffere å forstå når de sier at det handler om at de ikke vil ha russiske soldater til Norge. Jeg forstår virkelig ikke at sjefen for langrennskomiteen i FIS kan snakke om soldater i dette tilfellet.

PAKKER: Russiske langrennsløpere pakker sakene i Holmenkollen. Foto: Anne Rognerud / NRK





– Men skjønner du at det for mange kan ligge en sterk symbolikk i dette? Utøvere i den russiske troppen er kapteiner i den russiske hæren/nasjonalgarden.





– I Russland fungerer dette ikke som i det norske forbundet. Utøverne får gjennom militæret en liten lønn for å kunne drive toppidrett. Vi kommer ikke som soldater, men som utøvere, sier Cramer.

Samtidig reagerer han sterkt på uttalelsene leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, kom med forrige uke. Da sa han at russiske utøvere måtte nektes deltakelse i verdenscupen, grunnet krigen Ukraina.

– Når sjefen for langrennskomiteen i FIS sier det på den måten, så kaster han bensin på bålet. Før hadde vi slike diskusjoner i FIS, ikke i media og preget av så mye følelser som Vegard er. Hadde argumentet vært at man var bekymret for utøvernes sikkerhet hadde jeg skjønt det mer, sier Cramer.

TRENER: Russiske løpere trente i Holmenkollen tirsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Nektet til start

Startnekten fra Skiforbundet gjelder for russiske utøvere i verdenscuprennene i langrenn, kombinert, hopp og alpint i dagene som kommer.

– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russland, eller russiske utøvere, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sa skipresident Erik Røste i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag formiddag.