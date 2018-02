OL-medaljer og OL-nedturer pleier ofte å resultere i tårevåre intervjuer. Henrik Kristoffersen virket ikke veldig preget da han møtte pressen, og var ikke i nærheten av å felle en tåre.

– Det er bare et skirenn, jeg blir ikke bedre på ski av å grine, sier Kristoffersen.

Svenske André Myhrer tok gullet, og Kristoffersen tråkket klampen i bånn for å slå ham. Det endte med innerski, og da var gulldrømmen knust.

– Man må ta ting litt med fatning: Det er ikke vits å grine, sippe og synes synd på seg selv. Jeg får ikke OL-medalje av det, sier Kristoffersen.

Nå reiser han hjem for å forberede seg til resten av sesongen.

– Jeg har to-tre OL igjen. For meg er det verdenscupen som er hverdagen. Det her er litt mye, sier Kristoffersen.

«Bare et skirenn»

Tidlig i finaleomgangen havnet han på innerski, og da var gulldrømmen knust. Kristoffersen forsøkte først å tråkke seg opp i løypa, men skaden var allerede skjedd. Etter hvert ga han opp, og han skled ned løypa i skuffelse.

Den var ristet vekk like etterpå.

– Det er bare et skirenn. Herregud, det er sånn som kan skje. Jeg hadde ikke planer om å bli nummer fire, så sånne ting kan skje. Jeg har vært åtte ganger på pallen i år, så at du kjører ut en gang er helt OK. Det er synd at det skjer her, sier Kristoffersen.

I AKSJON: Henrik Kristoffersen stuper nedover løypa i 1. omgang. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

Hirscher feilet først

Da forlenges Kristoffersens rekke av leie resultater i store mesterskap. Han tok OL-bronse i Sotsji, men har deretter to fjerdeplasser i VM. I OL 2018 blir han stående uten plassering i slalåm.

Dramatikken startet tidlig under OL-slalåmen. Henrik Kristoffersen hadde nettopp kjørt inn til ledelse i 1. omgang da storfavoritt Marcel Hirscher satte utfor. Han havnet bakpå fra start, og var bak Kristoffersen på mellomtidene. Etter rundt 20 sekunder kjørte han ut.

Det er et uvant syn; Hirscher har ikke kjørt ut i slalåm på over to år. Sist gang var i verdenscuprennet i Yuzawa Naeba, 14. februar 2016.

FAVORITTEN FEILET: Marcel Hirscher kjørte ut i 1. omgang. Foto: Dominic Ebenbichler / Reuters

Mistet skien

Sebastian Foss-Solevåg lå som nummer fem etter 1. omgang, og leverte en god finale. Like får målseilet gjorde han en stor feil, og nordmannen endte langt ned på resultatlistene. I målområdet krøp han sammen og fortvilet over feilen.

Jonathan Nordbotten kjørte ut i 1. omgang etter at skien løsnet midt i løpet.

– Jeg vet ikke om man skal le eller gråte. Jeg følte dette var en bakke som passet meg, sier en frustrert Nordbotten til NRK.