Finaledrømmen knust for Norge: – Spilt totalt ut av hallen

Norge - Spania 22 - 28

– Norge blir spilt totalt ut av hallen, konkluderer NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen.

Det norske laget var i utgangspunktet regnet som favoritt i semifinalen mot Spania, et lag Norge som regel har pleid å slå.

Men denne gangen var det annerledes. Helt fra start var det tydelig at Norge hadde problemer både fremover og bakover mot spanjolene, og nå skal Spania spille VM-finale for aller første gang.

Marta Tomac måtte felle noen tårer da hun innså at finaledrømmen er knust. Foto: Vidar Ruud / NTB scan

Da tapet var klart, brøt flere av de norske spillerne ut i gråt.

– Nå er jeg bare helt tom. Det er kjipt at vi spiller mesterskapets dårligste kamp i en semifinale. Jeg er sykt skuffet over at vi ikke viser oss frem bedre, står frem… Vi drømmer om å spille finalen, og nå glipper den fordi vi er for nervøse, eller hva det er, vi ligner ikke på oss selv, sier en gråtkvalt Marta Tomac til NRK.

– Klarer liksom ikke løse det

Etter tapet innrømmer Thorir Hergeirsson at han mener Norge har hatt sine utfordringer i dette mesterskapet.

– Vi har en del ting vi ikke greier å få satt ordentlig (i VM, red. anm), og det blir vi straffet for i dag, sier han til TV 3.

De norske spillerne måtte gå skuffet av banen mens spanjolene feiret. Foto: Vidar Ruud / NTB scan

Det var i den andre omgangen Spania virkelig begynte å rykke fra. 11 minutter ut i omgangen hadde Norge fortsatt bare scoret tre mål, og Spania økte sakte, men sikkert ledelsen. Norge slet med mange pasningsfeil og skuddbom, og dette ble det bare mer og mer av utover omgangen.

– Vi kommer ikke opp på det nivået man trenger i en slik kamp. Jeg synes vi prøver forskjellige ting, men vi klarer liksom ikke å løse det. Det er en blanding. Vi brenner sjanser, gode sjanser, og vi gjør noen tekniske feil vi ikke skal gjøre, sier Hergeirsson.

Spania lyktes også med taktikken de la rundt Norges viktigste spiller, Stine Bredal Oftedal, som i lange perioder ble tatt helt ut av kampen av det spanske forsvaret.

– Jeg er ikke så glad i å bli satt frimerke på, men det er bare sånn det er. Vi slet generelt med flyten i dag, sier Oftedal, som også må tørke tårer i intervjuet.

– Det går egentlig bare ganske galt i dag. Vi sliter veldig med å finne rytmen, legger landslagskapteinen til.

Møter Russland

Hergeirsson tok sin tredje og siste time-out allerede et kvarter før slutt. Da ba han spillerne om å roe ned og tenke på det de har trent på, men det hjalp ikke.

Spanias store stjerne Nerea Pena var god mot Norge, og styrte Spania til VM-finale. Foto: Vidar Ruud / NTB scan

Skuddbommene fortsatte, og blant annet bommet både Marta Tomac og Stine Bredal Oftedal på straffekast i sluttminuttene.

Til slutt ble resultatet 22-28, mye takket være Spanias strålende playmaker Nerea Pena.

– Dette betyr alt. Hva kan jeg si. Dette er også bursdagen min, og det er den beste gaven jeg kunne fått. Jeg blir 30 i dag, sier Spanias Pena til NRK mens hun gliser fra øre til øre.

– Vi forberedte oss så godt til denne kampen. Vi var så konsentrerte. Dette var ikke vår semifinale, det var vår finale. Vi visste at Norge ville bli veldig, veldig hardt, legger hun til.

Tidligere fredag imponerte Nederland da de slo den store gullfavoritten Russland i den andre semifinalen. Dermed er det to overraskelseslag som møtes i finalen søndag, mens Norge skal møte Russland i kampen om bronsemedaljen.

– Nå skal vi samle oss, samle hodene sammen, og bare kjøre på og ta den medaljen. Vi må revansjere oss for oss selv, først og fremst, og vise at vi er bedre enn i dag, sier Tomac.