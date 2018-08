SKUFFANDE: Filip Ingebrigtsen var den store favoritten før 1500-meteren fredag, men ein skade hindra han i å prestere opp mot sitt beste. No får 25-åringen heller ikkje sjansen til å springe for gull på 5000-meter. Her på laurdagens pressekonferanse saman med lege Ove Talsnes.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix