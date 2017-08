Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er en katastrofe. Helt forferdelig. Det er en horribel avgjørelse, tordner Arna-Bjørnar-trener Morten Røssland til NRK.

Arna-Bjørnar ledet 2–1 i Toppserie-oppgjøret mot Vålerenga og skulle bytte ut Emilie Nautnes for Rikke Nygaard like etter pause.

Emilie Nautnes tuslet rolig mot sidelinjen før dommer Marit Buhaug Folstad blåste i fløyta slik at Nautnes skulle få opp farten.

– Dommeren sier etter kampen at hun roper etter henne, men hverken jeg eller Emilie hører det, forklarer Arna-Bjørnar-treneren.

Aldri opplevd lignende

Dommeren mente tydeligvis at Nautnes brukte for lang tid, og valgte å gi 18-åringen hennes andre gule kort og dermed rødt da hun var en halv meter unna sidelinja. Røssland mener Folstad ikke ga tydelig nok beskjed.

– Dommeren må være sikker på at spilleren får det med seg hvis hun skal gå til det drastiske skrittet å gi et rødt kort, sier en fortvilet Røssland.

I en SMS til NRK, skriver Marit Buhaug Folstad at hun ikke vil kommentere saken.

Trener Røssland forteller at han i sine femten år i fotballen aldri har opplevd at noen har fått et kort for å bruke for lang tid av banen på et bytte etter pause. Han mener hele situasjonen er tragikomisk og etterlyser fotballforståelse.

– Vi vet nesten ikke om vi skal le eller gråte, sier han.

Ekspert-støtte

FÅR STØTTE: NRKs fotballekspert Tom Nordlie. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arna-Bjørnar har nå meldt inn sak til NFF for å anke kortet.

NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, er også skeptisk til dommeravgjørelsen.

– Man kan sikkert dekke seg bak regelen her, men man må se på hvordan man gjør det i praksis. Dette blir unødvendig provosering. Bruk «regel 18»: sunn fornuft og legg til litt ekstra tid i stedet, mener Nordlie, som da støtter Arna-Bjørnar.

– Jeg synes ikke spilleren bruker unødvendig lang tid sammenlignet med hva som er vanlig her.

Etter det røde kortet til Nautnes byttet Arna-Bjørnar i stedet ut tomålsscorer Josee Nahi for Nygaard, som sto klar på sidelinjen. Da snudde Vålerenga kampen og vant 3–2 etter en scoring på overtid.