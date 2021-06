Reagerer kraftig på at Fifa nekter å svare på Qatar-spørsmål: – Ikke akseptabelt

– Dette er ikke akseptabelt eller klokt.

Det er den krystallklare dommen fra Sven Mollekleiv. Han ledet Norges Fotballforbunds utredning rundt Qatar og fotball-VM i det såkalte Qatar-utvalget tidligere i vår.

Motviljen fra Fifa står i sterk kontrast med det Qatar-utvalget la vekt på under utredningen tidligere i år.

Der la utvalget til grunn at VM-nasjonen og Fifa måtte sikre pressefrihet i forkant, under og etter VM.

– Det går en sterk oppfordring fra utvalget om at VMs arrangørkomité, FIFA og myndighetene bør kunne svare på spørsmål fra pressen, understreker Mollekleiv.

Sven Mollekleiv er kritisk til at aktørene i VM ikke vil stille til intervjuer. Foto: Geir Olsen / NTB

Men Fifa har så langt nektet å svare på spørsmål.

NRK har siden april prøvd å få et intervju med Fifa om Qatar-VM, men ingen ønsker å stille til intervju.

Og det er ikke slik at vi ikke har gitt dem tid og anledning. Her er en kronologisk gjennomgang av alle våre henvendelser.

28. april

NRK sendte den første henvendelsen til Fifa hvor vi ba om et intervju med Fifa-president Gianni Infantino om Qatar.

29. april fikk vi svar. Fifa opplyste da at Infantino ikke kunne stille til intervju. Samtidig sendte de en uttalelse fra «en talsmann i Fifa» hvor de forsikret om at de tok arbeidernes rettigheter på alvor og at de blant annet jobbet for pressefrihet i Qatar.

29. april

NRK sendte en ny mail med noen konkrete spørsmål og ba om intervju med noen andre i fotballorganisasjonen. Samtidig ble Fifa gjort oppmerksom på at blant annet Amnesty pekte på at Fifa var de som faktisk kunne få gjennomført endringer i Qatar. Derfor er det viktig at Fifa kommer på banen.

5. mai

NRK sendte Fifa en purring på henvendelsen 29. april.

10. mai

NRK sendte en ny purring. 11. mai får vi svar av Fifa, der de helt enkelt legger ved en lenke til denne pressemeldingen.

13. mai

NRK svarer med et par spørsmål knyttet til uttalelser i pressemeldingen. Blant annet påstanden om at titusenvis av arbeidere i Qatar har fått bedret vilkårene sine de siste årene. Vi spør blant annet om det er nok at titusenvis har fått bedrede vilkår når det er to millioner migrantarbeidere i landet.

14. mai

Fifa ringer for å si at de sender en lenke til en pressemelding fra Norges fotballforbund. På telefon understreker NRK nok en gang at vi ønsker et intervju, ikke en pressemelding. Fifa sender senere samme dag en lenke til denne siden.

1. juni

NRK sender en ny henvendelse hvor vi ber om intervju. Fifa svarer senere samme dag at de har registrert henvendelsen og vil melde tilbake om det er mulig å gjennomføre et intervju. NRK har over en uke senere ikke hørt noe mer.

Pressetopp: – Ikke tillitsvekkende

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier til NRK at hennes vurdering er at Fifa har en forpliktelse til å stille i åpen diskusjon om disse temaene.

– Det er forstemmende at en så mektig organisasjon som Fifa legger kjepper i hjulene for kritisk journalistikk. Det er ikke tillitsvekkende at de siden april har unnlatt å stille til intervju med NRK og svare på spørsmål, understreker Floberghagen.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er oppgitt over Fifas taushet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Spørsmålene vi vil stille

Her er noen av spørsmålene vi har sendt Fifa, og som vi fortsatt ikke har fått svar på:

Vi hører stadig om arbeidere som ikke får betalt i henhold til nye lover. I detalj, hva gjør Fifa for å presse på Qatar slik at lovene som er kommet på plass følges opp i praksis?

Har dere stilt konkrete krav til Qatar om implementeringen av de nye lovene?

Hvordan sikrer dere at det er trygt for minoriteter, for eksempel LHBT, å reise til Qatar under VM?

Fifa har gjentatte ganger sagt at dere gjennom dialog vil sørge for endringer. Hvordan sørger dere for at endringene ikke blir reversert etter VM?

– Gjør det ekstra ille

NFF-president Terje Svendsen har flere ganger uttrykt at det er viktig å legge press på FIFA når det gjelder Qatar-problematikken.

I midten av mai gikk NFF sammen med de andre nordiske forbundene for å sende et nytt brev til Fifa for å gjenta forbundenes forslag og krav til tiltak for å forbedre menneskerettighetene i Qatar.

I brevet understreker NFF at de ikke fikk svar på de spørsmålene de tidligere har stilt.

NFF-toppen svarer slik da NRK spør om hva han synes om at det internasjonale fotballforbundet heller ikke har ønsket å stille til intervju om samme tema.

– Vi er opptatt av at FIFA må stille krav til Qatar og bidra til implementering av viktige lover som er vedtatt og som vil styrke migrantarbeidernes rettigheter og arbeidsvilkår. Vår holdning er at FIFA må være tilgjengelig for mediene og svare på aktuelle spørsmål, svarer Svendsen.

Terje Svendsen mener Fifa bør gjøre seg tilgjengelig for intervju. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

En som tar hakket kraftigere ord i sin munn er Jostein Hole Kobbeltvedt.

Han er daglig leder for menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen og ønsker at NFF skal boikotte mesterskapet i 2022.

Han rister på hodet av Fifas motvilje mot å stille til intervju.

– Det er urovekkende og bekrefter at det trengs et tydeligere signal om Fifa skal endre seg. Boikott vil være et sånn signal. Det som gjør det ekstra ille, er at dette er et arrangement i et land hvor ikke journalister kommer til og kan dekke det som skjer. Det er et arrangement med svært liten grad av pressefrihet, sier Kobbeltvedt til NRK.

– Må forvente større grad av åpenhet

Han mener radiotausheten bekrefter at det er en ukultur i Fifa som grasroten har all grunn til å stå opp mot.

– Det er betegnende for problematikken. Det skjer også i en situasjon der Fifa er klar over presset som er i Norge. Da skulle man kunne forvente litt større grad av åpenhet. Det bekrefter utfordringen her, sier han.

Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen er sterkt kritisk til Fifas taushet. Foto: Ingvild Constance Festervoll Mel / Ingvild Constance Festervoll Melien

I tillegg til å prøve å få svar fra Fifa, har NRK har hatt lignende og omfattende runder med kommunikasjonsavdelingen til Qatars regjering og VM-organisasjonen for å forsøke å avtale intervjuer.

Til tross for positive signaler underveis, har ennå ingen stilt opp for å svare på spørsmål.

Selve VM-sjefen, Hassan Al-Thawadi, deltok riktignok i slutten av april i et møte med det norske Qatar-utvalget. Der hevdet han at ting er på rett vei i Qatar.

En drøy uke senere ble en blogger som skrev om situasjonen i landet arrestert.

Overrasket Mollekleiv

Sven Mollekleiv er svært overrasket over at Al-Thawadi ikke har stilt til intervju. Han opplevde at VM-sjefen, da de intervjuet ham for Qatar-utvalget, var veldig opptatt av at han var tilgjengelig for de spørsmålene som flere måtte ha.

– Jeg er overrasket over at han ikke vil svare på spørsmål, det vil jeg på det sterkeste oppfordre til, sier Mollekleiv.

Og legger til:

– For oss i utvalget er det veldig viktig at de er tilgjengelige for pressen.