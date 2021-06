NFF tok kontakt med Fifa umiddelbart etter NRK-sak

NRK skrev nylig en sak om at det internasjonale fotballforbundet (FIFA) ikke vil svare på konkrete spørsmål om Qatar-problematikken eller stille til intervju, til tross for gjentatte henvendelser siden april.

10. juni, dagen etter at NRK-saken ble publisert, tok Norges Fotballforbund (NFF) og elitedirektør Lise Klaveness grep.

– Veldig skuffende

NRK vet at Klaveness selv sendte en e-post til flere Fifa-topper for å understreke viktigheten av at Fifa gjør seg tilgjengelig for intervjuer med pressen.

– Hvorfor tok du kontakt med Fifa, Klaveness?

– Det er viktig at de stiller til intervju for å svare på kritiske spørsmål om Qatar-VM. Særlig om hvordan det jobbes, helt konkret, med og mot myndighetene i Qatar, for eksempel for å presse frem implementering av viktige lovreformer, svarer Klaveness.

Hun har tidligere jobbet som ekspertkommentator for NRK.

NFF-lederen mener Norges spesielle Qatar-engasjement burde gjort at Fifa prioriterte å stille til intervju med norsk medier.

– De får antagelig utallige intervjuforespørsler fra mange deler av verden, men de kjenner godt til situasjonen og engasjementet i Norge. Det er derfor veldig skuffende hvis de ikke tar disse intervjuforespørslene på alvor, sier Klaveness.

Lise Klaveness sendte e-post til Fifa. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Toppen av arroganse

Landslagssjef Ståle Solbakken reagerer med oppgitthet på Fifas motvilje til å la seg intervjue.

– Det er toppen av arroganse, og der har vi i fotballen vårt største ansvar. Vi må fortsette å presse Fifa, og det er klart at de ikke bare kan unnlate å svare på dette i det lange løp. Både dere og vi har et ansvar for å fortsette å trykke på, sier Solbakken til NRK.

Ståle Solbakken mener pressens rolle blir utslagsgivende for å legge press på Fifa, men mener idretten også må gjøre sitt. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Fifa er blitt forelagt uttalelsene fra Solbakken, men har foreløpig ikke besvart kritikken.

Solbakken mener imidlertid det er flere ting som tyder på at Fifa nå føler presset.

– De har blant annet vært til stede med noen av toppene sine i møter i regi av NFF. Det tar jeg i hvert fall som et positivt tegn, de må forholde seg til dette enten de vil eller ikke, sier landslagssjefen.

Siden 10. juni har NRK rettet to nye intervjuforespørsler til Fifa og sendt dem en rekke konkrete spørsmål.

Da fikk vi i stedet standardiserte svar med henvisning til brevet Fifa sendte til de nordiske forbundene om temaet tidligere i år.

I samme e-post ba de NRK sende eventuelle tilleggsspørsmål skriftlig.

Svarte NRK etter NFF-press

Nå kan det virke som at NFFs initiativ har båret frukter.

Etter at NFF la press på Fifa, fikk NRK fredag tilsendt skriftlige svar på en rekke spørsmål vi har stilt det internasjonale forbundet.

Det var første gang på over åtte uker at Fifa svarte oss på konkrete spørsmål. Hva Fifa svarer kan du lese i en større sak på NRK lørdag.

I rapporten fra Qatar-utvalget, som NFF lener seg på for å underbygge ønsket om å si nei til VM-boikott, la utvalget til grunn at VM-nasjonen og Fifa måtte sikre pressefrihet i forkant, under og etter VM.

NFF-president Terje Svendsen sier til NRK at hans holdning er at Fifa bør være tilgjengelig for media.

– Dette gjelder Fifa, men vi har også fokusert på at pressen må få gode arbeidsvilkår før og under VM i Qatar, og det har også rapporten fra Qatar-utvalget fokus på, sier Svendsen til NRK.

NRK har over lang tid forsøkt å få innreise til Qatar for å bedrive journalistikk der. Men qatarske myndigheter oppgir den pågående pandemien som begrunnelse for at de foreløpig ikke slipper NRK inn i landet.

NFF-president Terje Svendsen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ståle Solbakken har lenge vært en forkjemper for at flere må kaste seg på for å legge press på Fifa og qatarske myndigheter.

– Vært passive til nå

Derfor er det også viktig at de offisielle organene bidrar med åpenhet tilbake, understreker landslagssjefen.

– Media har jo en kjemperolle når det gjelder å holde fokuset oppe og legge press på ting, og i min verden henger fotball, idrett og politikk sammen. Det er også myndighetenes ansvar å sette fokus på dette sammen med næringslivet og se hva de kan gjøre. Min mening er at de har vært ganske passive til nå, mener han.

NRK har tidligere satt søkelys på at nettopp norsk næringsliv har interesser i Qatar. Mens fotballen diskuterer boikott, tjener Norge milliarder i VM-landet.

For en drøy måned siden tok den assisterende utenriksministeren i Qatar opp kritikken mot landet i et møte med det norske regjeringsapparatet.

– Da får ikke Fifa fred

Ståle Solbakkens håp nå er at flere aktører kaster seg på og setter fokus på menneskerettighetssituasjonen i Qatar, slik at Fifa setter handling til ord og påvirker qatarske myndigheter.

– På den måten får ikke Fifa fred, og pressens rolle her vil kanskje være den aller viktigste. Pressen må sette fokus på det som skjer der, og vi må sørge for at pressen får fri tilgang til å undersøke om de lover og regler som er vedtatt blir iverksatt med den tyngden det skal, mener Solbakken.

Norges landslag for herrer har gjennomført en rekke markeringer for menneskerettigheter det siste året. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Flere har reagert

Gjestearbeiderne utgjør over 90 prosent av arbeidsstyrken i Qatar og har stått bak byggingen av de anleggene som skal huse tidenes mest kontroversielle verdensmesterskap.

Fotball-VM spilles arrangeres i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022 og er svært omdiskutert. Ifølge NTB har både Human Rights Watch, Amnesty International og FN gjentatte ganger varslet om kritikkverdige forhold for gjestearbeidere i Qatar.

Deriblant krevende og langvarig arbeid i farlig høye temperaturer, lav eller manglende lønn og dårlige boforhold.

Flere kritiske stemmer har lenge ropt om at mesterskapet burde flyttes til et annet land, men alt tyder nå på at det blir turnering som planlagt neste vinter.