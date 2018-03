Astori ble funnet på hotellrommet i Udine søndag morgen, og skulle i utgangspunkt spilt bortekamp for Fiorentina mot Udinese. Etter at Astori ble funnet død, ble alle kamper i de to øverste divisjonene avlyst. Fiorentina opplyste først at plutselig sykdom var dødsårsaken, og har fortsatt ikke oppgitt noen dødsårsak.

Nå opplyser Antonio de Nicolo at de etterforsker saken som en mulig drapssak.

– Vi har åpnet etterforskning med hypotese om drap, sier de Nicolo til radiokanalen Rai.

Ingen er foreløpig mistenkt i saken, og myndighetene venter på obduksjonsrapporten.

– Det er merkelig at slikt skal kunne skje med en toppidrettsutøver som er under kontinuelrig oppsikt av medisinsk personell, sier de Nicolo.