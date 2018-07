– Prosessen har vært vanskelig og rotete, forteller Ingvild Isaksen og sikter til sitt nylig avsluttede arbeidsforhold med fotballgiganten Juventus.

Fotballspilleren har vært hjemme i Oslo siden hun opererte kneet i mai, med tro på at hun skulle bli spilleklar til en ny sesong. Søndag, et år før kontrakten hennes går ut, avslørte Isaksen at hun er ferdig i den italienske klubben.

– Det kom litt brått. På en side er det drømmen som brister, på en annen side blir det godt å få rehabilitere i fred med venner og familie rundt meg, sier 29-åringen til NRK.

Ville reforhandle kontrakten

Spilleren med 64 landskamper for Norge fikk drømmen oppfylt da hun i fjor sommer gikk fra Stabæk til det nyoppstartede kvinnelaget. Siden har hun tidvis slitt med en gammel kneskade og ikke spilt fotball. Operasjonen ville sette henne ut i fire-seks måneder, noe den italienske klubben ikke var begeistret for.

– De ønsket å få inn en ny spiller i min posisjon slik at de kunne ha fullt lag til seriestarten, forklarer Isaksen.

OPERERT: Dette arret har Ingvild Isaksen på kneet etter fire operasjoner de siste fire årene. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Hun hadde en toårskontrakt med mulighet for å reforhandle. Isaksen var avhengig av bedre økonomiske betingelser for å få ting til å gå rundt med leilighet i Oslo og Torino. Derfor måtte hun si opp kontrakten og få en ny. Kort tid senere kom beskjeden om at Juventus ikke ønsket å gi henne en ny kontrakt.

– Jeg føler meg ikke dårlig behandlet, men klubben har vært vanskelig å forholde seg til.

– Tenkte at dette er dråpen

I 2014 pådro Isaksen seg kneskaden som forårsaket at hun nå er klubbløs og usikker på fremtiden. Hun har gjennomgått fire operasjoner og vært mer skadet enn skadefri siden da. Fjorårets EM ble spolert av en vond hæl som stammet fra kneskaden.

– Jeg har kjent meg bitter og føler at ting er veldig urettferdig. Man ønsker å få igjen for det arbeidet man legger ned. Få være med på mesterskap og spille de viktige kampene, og de siste fire årene er det det jeg har gått glipp av, forteller hun.

I våres måtte hun gå noen runder med seg selv før hun bestemte seg for å gi fotballkarrieren et nytt forsøk.

SKADEFRI: Drømmen er å bli skadefri og at Norge kvalifiserer seg til VM slik at Ingvild Isaksen kan delta i sitt første verdensmesterskap. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Jeg har tenkt at dette er dråpen for hva jeg kan håndtere. Men jeg vil ikke legge opp når jeg er skadet, nå jobber jeg hver dag for å kunne spille fotball igjen.