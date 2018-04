Zekhnini: – Var aldri aktuelt å gå til Odd da Rosenborg dukket opp

– Da Rosenborg dukket opp var det ikke noe å tenke på.

Rosenborg hentet onsdag inn to nye spillere, Even Hovland fra Sogndal og Rafik Zekhnini på utlån fra Fiorentina. Etter planen skal 19-åringen være en del av Rosenborgs spillerstall frem til sommeren.

– Planen er at jeg skal tilbake til oppkjøringen i Fiorentina, men vi får ta en vurdering på hva som er best for meg når det nærmer seg 30. juni og slutten av perioden, sier Zekhnini.

– Jeg kommer fra et høyt nivå og jeg kommer hit med masse selvtillit. Det er bra trøkk her også, så jeg gleder meg veldig.

Fagermo tror Zekhnini ønsket seg til Odd

Zekhninis tidligere trener i Odd Dag-Eilev Fagermo tror unggutten i utgangspunktet ønsket seg tilbake til gamleklubben.

– Jeg kjenner Rafik, han er telemarking og har familien sin der Odd spiller. Det gjør at vi tror at han helst ville spille for Odd.

Zekhnini selv avkrefter derimot at han ville valgt Odd ovenfor Rosenborg om muligheten skulle by seg.

– Det var aldri aktuelt å gå til Odd da Rosenborg dukket opp.

I GAMLEKLUBBEN: Rafik Zekhnini og trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Ble kontaktet av Fiorentina

Til NRK forteller Fagermo at Odd ble kontaktet av Fiorentina med et mulig lånetilbud, men at det ikke fantes noen økonomisk mulighet for å hente Zekhnini tilbake.

– Selv om vi ikke hadde kjøpt Birk Risa og Vebjørn Hoff, hadde vi ikke økonomi til å gjøre det, poengterer han.

Han håper Zekhnini får spilletid i den nye klubben.

– Det viktigste er at han får spille kamper. Vi er glad i han her i Telemark. Jeg håper ikke han blir sittende på benker der oppe, sier Fagermo.

Kan spille mot Molde

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen mener Rafik Zekhnini kommer inn på et passende tidspunkt nå som Samuel Adegbenro er ute med skade.

– Han er en meget spennende kantspiller. Han er tøff og uredd og har fått mer erfaring i Fiorentina. Så vi får en spiller som kan være med å bidra fra dag en, sier han.

Han mener både Hovland og Zekhnini kan være aktuelle på banen allerede til søndag mot Molde. Men at to nye spillere skal utgjøre en stor forskjell for Rosenborg er Ingebrigtsen usikker på.

– Det hjelper på å få litt nytt blod inn i garderoben, men å tro at to menn skal sette fart i ræva på oss, da tror jeg vi må ha fart i flere. Det er et kollektiv som må funke, så det er ikke bare å hente inn to nye.