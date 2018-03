Astori funnet død: – En bra spiller, men et enda bedre menneske

Chelsea-sjef Antonio Conte slet med å holde tårene tilbake da han ble spurt om landsmannens bortgang i forkant av søndagens bortekamp mot Manchester City.

– Det er en tragedie. Denne nyheten traff meg hardt. Mine tanker går til hans familie og resten av laget, sier Conte til Sky.

– Sjokkerende og ufattelig. Jeg har ikke ord. Mine tanker går til familien og Davide Astoris venner, sier Francesco Totti til Romas Twitter-konto.

Funnet på hotellrommet

31 år gamle Astori ble funnet død på sitt hotellrom søndag morgen i forkant av Fiorentinas bortekamp mot Udinese.

Alarmen skal ha gått da Astori ikke møtte opp for å spise frokost. Kort tid senere ble hele Serie A-runden avlyst.

– Det meste tyder på at Davide døde av naturlige årsaker. Trolig på grunn av hjertestans. Og det er merkelig siden han er en profesjonell fotballspiller som testes reglemessig og aldri har fått påvist hjerteproblemer, sier legen Antonio De Nicolo ifølge italienske medier, som også skriver at Fiorentina-kapteinen trolig døde i søvne.

I SORG: Dette banneret henger på utsiden av Fiorentinas stadion. Foto: Claudio Giovannini / AFP

For bare to uker siden ble Astori far for andre gang. Han spilte for Milan, Cagliari og Roma før han ble Fiorentina-spiller i august 2015.

Astori har 14 landskamper for Italia, og spilte blant annet i 2-0-seieren over Norge på Ullevaal i en VM-kvalifiseringskamp i 2014.

Den italienske fotballstjernen Andrea Pirlo er blant de mange som har uttrykt sorg i sosiale medier. Han skriver at han «savner ord» rundt det som har skjedd.

Hedres av Fotball-Italia

– En bra spiller, men et enda bedre menneske. Vi hadde så mange strider sammen i Cagliari og senere fant vi hverandre i Roma. Jeg kan ikke tro at dette er sant. Mine tanker går til hans familie. Hvil i fred, skriver Roma-spilleren Radja Nainggolan på Instagram.

Svenske Albin Ekdal spilte sammen med Astori i Cagliari i fire sesonger. Der ble de to gode venner.

– Dypt tragisk. Det var en utrolig stor sorg å våkne opp til. Det er så utrolig urettferdig. Jeg kommer til å savne ham. Davide var en varm og omtenksom person som alltid hjelp meg både på og utenfor banen. Han var litt eldre enn meg og ble en jeg så opp til, sier Ekdal til Expressen.

