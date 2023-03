24-åring bannlyst fra alle britiske fotballbaner for rasisme

En 24-årig mann som sendte rasistisk hets mot Brentford-spiss Ivan Toney i sosiale medier er i retten bannlyst fra alle britiske fotballarenaer i tre år.

Det er ifølge BBC første gang en dommer i Storbritannia har benyttet seg av en ny lov som gir anledning til å ilegge slik straff. 24-åringen fra Blyth ble også dømt til fire måneders betinget fengsel, men han har i tre år forbud mot å gå på fotballkamp i Storbritannia og også mot å reise utenlands for å se fotball.

Toney offentliggjorde i oktober en direkte melding han hadde fått fra mannen på Instagram, og politiet behandlet det som et tilfelle av hatkriminalitet. 24-åringen erklærte seg i januar skyldig i å ha skrevet meldingen, og nå har han fått dommen.

– Dette sender et sterkt budskap. Jeg er personlig tilfreds med at rasistisk hets nå havner i retten. Jeg synes ikke straffen er streng nok, men det er et steg i riktig retning, sier Brentford-manager Thomas Frank i en kommentar.

Kick It Out, en organisasjon som bekjemper rasisme og diskriminering i fotballen, ønsker i en uttalelse dommen velkommen og ytrer ønske om at den blir retningsgivende for behandling av tilsvarende saker. (NTB)