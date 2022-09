Haaland held fram med å slå målrekordar i den engelske toppdivisjonen. Mot Aston Villa skåra han sitt tiande for dei lyseblå, i berre sin sjette seriekamp for klubben. Det var nok til å tangere ein historisk rekord, men berre nok til eitt poeng.

For Haalands skåring blei utlikna av ein perle frå Leon Bailey, som sørga for at poenga blei delte i Birmingham.

Haaland frustrasjon

Det tok si tid før ballen endeleg låg i nettet for nordmannen, trass i at Manchester City storma ut frå startblokkene.

Allereie etter fem minutt skapte dei kampens første enorme moglegheit. Godt kombinasjonsspel mellom Erling Braut Haaland og Bernardo Silva førte til at Kyle Walker blei spela fri inne i boksen.

Aleine med Aston Villa-målvakt Emiliano Martínez kunne han spele fri Haaland framfor målet, men backen gjekk for avslutninga sjølv.

Avslutninga fauk opp på tribunen til nordmannens store frustrasjon.

Før årets sesong var den tidlegare Coventry-spissen Micky Quinn mannen

– Skal ringe Gerrard

Først i den andre omgangen sette ballen i mål for Haaland. Eit ellevilt innlegg frå De Bruyne fann Haaland lurande på bakarste stolpe. Og der gjorde nordmannen ingen feil, og sette ballen i mål.

– Haaland hadde knapt rørt ballen i kampen, men det er det han gjer. Haaland er der med den enklaste avslutninga på bakarste. Det er reint instinkt, sa Michael Brown, tidlegare Manchester City-spelar i BBC Radio 5 si sending.

SKÅRING: Haaland skårar sitt tiande mål for sesongen. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Der er Haaland som best. Han er så god til å vite akkurat kvar ballen hamnar, seier den tidlegare West Brom- og Sverige-stopparen Jonas Olsson i Viaplays studio.

Og i berre sin sjette kamp i Premier League sette han med det sitt tiande mål for City. Berre ein spelar kan vise til liknande nummer: Micky Quinn, den tidlegare Coventry-spelaren.

I 1992 leverte han identiske siffer, og før Manchester Citys møte med Aston Villa trua han med å ringe Villa-sjef Steven Gerrard for å få behalde rekorden sin.

– Eg skåra ti på mine første seks kampar, og det skal han prøve å slå mot Aston Villa. Eg kjem til å ringe Gerrard og be han om å putte ein søvn-tablett i Haalands middag, sa Quinn med eit smil til Daily Mail før kampen.

Haaland er også spelaren som har brukt færrast kampar frå sesongstarten til å nå ti nettkjenningar. Quinn blei signert av Coventry midtvegs i 1992/93-sesongen.

– Lot oss ikkje slå ned

Det kunne blitt enno fleire nettkjenningar for nordmannen, etter at Aston Villa slapp gjestane til fleire store moglegheiter etter skåringa.

Haaland fekk to moglegheiter inne i boksen, men begge avslutningane gjekk rett på Villas argentinske målvakt.

De Bruyne var også marginar unna å doble leiinga, då hans frispark frå 20 meter small i tverrliggaren før den gjekk ut av spel.

Så var det Haaland sin tur til å ta over rolla som servitør. Han kombinerte med De Bruyne, som tok seg gjennom vertanes forsvarsledd, men belgiarens avslutning strauk stolpen.

UTLIKNING: Bailey sikra eitt poeng for Aston Villa. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Men i staden var det Aston Villa som fekk uttelling. Jacob Ramsey fann Bailey framfor målet, og jamaikanaren hamra ballen i vinkelen, utakbart for Ederson.

– Frå starten av kampen visste vi at dei skulle skape mange sjansar. Vårt lag var framleis på tåa, og vi lot ikkje målet eller sjansane slå oss ned. Vi var framleis i kampen, og det var det som var viktig, seier Bailey om måten Aston Villa slo tilbake på.

Trass i eit trykk frå Manchester City i kampens siste ti minutt, klarte dei ikkje å få utteljing. Dermed blei det berre eitt poeng på kvart lag.