Kristiansund tok sin første seier for sesongen

Christoffer Aasbak ble den store helten da KBK tok sin første seier i Eliteserien i år med 1-0 borte mot HamKam lørdag.

Tabelljumbo KBK hadde tatt fattige to poeng på de første 14 kampene, mens HamKam kom til oppgjøret med hele ni uavgjort på 15 kamper.

Hjemmelaget styrte neste hele førsteomgangen, men slet med å komme til de store sjansene. Det skulle straffe seg da KBK-back Aasbak sendte gjestene i føringen minuttet før hvilen.

Målet ga tydelig Christian Michelsens menn blod på tann, for gjestene var det beste laget etter pause. HamKam våknet først til de siste ti minuttene, men sluttspurten kom for sent mot en kompakt og seiersjagende KBK.

Til tross for sesongens første seier, ligger Kristiansund fortsatt nederst på tabellen med fem poeng. HamKam er på 12.-plass med 18 poeng.

HamKam har en tøff bortekamp mot et formsterkt RBK neste runde. KBK tar på sin side imot Tromsø i en utsatt kamp. (NTB)