Natt til søndag, norsk tid, fikk Haaland debuten i lyseblått.

Det er store forventninger til Manchester Citys nye nummer ni, og nordmannen leverte fra start, akkurat som sist gang han byttet klubb. Da han gikk fra Salzburg til Borussia Dortmund i 2020 brukte han tre minutter på å score i debuten mot Augsburg.

For Manchester City trengte han 12 minutter. På sin første sjanse satte han ballen i nettet.

SPENT: Manchester City-tilhengere i USA med stor tro på sin nye nummer ni. GOAT betyr «den beste gjennom alle tider». Foto: Justin Casterline / AFP

– Drømmestart

Jack Grealish kom inn i 16-meteren og slo ballen på tvers i feltet. Der kom Haaland skliende inn og satte inn sitt første mål for Manchester City. Så jublet han med lagkameratene og opp mot tribunen før kampen ble avbrutt.

– Jeg har sett City mye de siste årene. Da har de spilt uten spiss. Så jeg har sett for meg meg selv i disse situasjonene. Jeg er ikke overrasket, sier Haaland til TV 2.

Selv mener nordmannen at han allerede nå har utviklet et godt forhold med Jack Grealish.

– Han må bli bedre, jeg må bli bedre, men det er en god forbindelse og jeg liker vibbene rundt ham. Det kommer til å bli gøy, sier Haaland.

TV-bildene til VG plukket opp hva som ble sagt mellom de to på vei inn i garderoben.

– Erling, hva var det jeg sa? spøkte Grealish, før han henvendte seg til en av de andre spillerne:

– Jeg sa det til ham rett før kampen. Når jeg går ned til linjen, vær der på første stolpe.

– Det er derfor jeg er her, gliste Haaland tilbake.

Også City-trener Pep Guardiola tror duoen kommer til å få et vellykket samspill fremover.

– Han må være den han er. Jeg vet at den typen pasninger som Jack Grealish slår, så må han være der foran mål og ha nese for mål, sier City-trener Pep Guardiola i et intervju med Manchester City.

Guardiola: – Han er svær

TV-bildene fra arenaen i USA viste at regnet plasket ned og himmelen var tilnærmet svart. Publikum søkte ly under tak for å unngå været mens følgende melding fra USAs svar på Meteorologisk institutt lyste opp på arenaen:

– Det er tordenvær i området. For din egen sikkerhet ønsker vi at alle som sitter på stadion søker ly.

TIL GARDEROBEN: Erling Braut Haaland rakk akkurat å feire målet før han ruslet i garderoben på grunn av uvær. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

Da kampen kom i gang igjen fikk Haaland pirket ballen i mål for andre gang i kampen, men målet ble annullert for offside. Så ble Haaland byttet ut, og etter en målløs 2. omgang endte Haaland opp som matchvinner.

Nå vender de lyseblå snuten hjem til Manchester før serien som starter første helgen i august. De skal Guardiola bruke på å få Haaland i form.

– Dette var bare 40 minutter. Han trenger uker. Han er svær og trenger mer tid, sier City-treneren og legger til:

– Det blir viktig å få ham i form, det er viktig for ham og oss at han scorer mål, sier Guardiola.

Utsatt av uvær

Kampen skulle egentlig ha startet 01.00 norsk tid, men tordenvær like ved stadion i Green Bay gjorde at kampen ble utsatt.

Publikum forlot tribunene, men etter et kvarter ble Lambeau Field, til vanlig hjemmebane for NFL-laget Green Bay Packers, igjen fylt opp, og spillerne marsjerte ut på gressmatta i USA

Så fikk de spille 12 minutter med fotball og én scoring før uværet slo til igjen. Tordenvær i området rundt stadion i Wisconsin i USA gjorde at dommeren sendte lagene i garderoben, til lett buing fra publikum.

02.25 startet 1. omgang igjen. Da var storklubbene enige om å spille to omganger à 40 minutter.