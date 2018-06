Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er en billig straffe. Ballen har veien mot mål, men et sted må han ha armen. Men hva er hands?, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl etter at Australia ble tildelt straffespark for en omdiskutert hands.

Matthew Leckie traff hånden til danske Yussuf Poulsen med et hodestøt. Dommer Antonio Lahoz vinket første spillet videre, men stoppet like etter opp for å se situasjonen på video. Der konkluderte spanjolen med straffe til Australia.

– Han kan ikke gjøre noe annet der. Det er noe med avstanden. Det er utrolig vanskelig å få vekk armen, sa ekspertkommentator Morten Skjønsberg.

Kasper Schmeichel gjorde det han kunne for å distrahere Mile Jedinak, men han kunne gjøre lite for å hindre utligning.

– Man mister litt av sjarmen med at det blir for eksakt. Dommeren ser det ikke, men samtidig blir Yussuf dyttet. Vi må bare finne oss i det, det er likt for alle, sier Danmarks landslagssjef Åge Hareide etter kampen.

Svein-Erik Edvartsen omtaler det som «VMs klareste straffe», og mener dommeren følger regelboken.

Eriksen-perle

Det begynte så bra for Danmark. Kaptein Christian Eriksen sørget for en dansk drømmeåpning i Samara, da han sendte rødtrøyene til himmels på utsøkt vis.

Nicolai Jørgensen fant Christian Eriksen like innenfor sekstenmeteren. På halvvolley sendte Tottenham-spilleren et prosjektil i nettet, helt utagbart for Mathew Ryan i Australia-buret.

– Det er pissirriterende, sa Eriksen på spørsmål om at videodømming igjen kom i fokus.

KANON: Christian Eriksen scoret kampens første mål. Du trenger javascript for å se video. KANON: Christian Eriksen scoret kampens første mål.

Australia med kjempepress

Danmark var centimeter unna å doble ledelsen 20 minutter etter Eriksens drømmemål. Henrik Dalsgaard fant hodet til Jørgensen med et utsøkt innlegg, men avslutningen gikk like utenfor.

Like før pause traff ballen hånden til Yussuf Poulsen og da konkluderte dommer Antonio Lahoz med straffe etter å ha sett situasjonen på video. Den satte Mile Jedinak sikkert i nettet.

Australia utligner på straffe Du trenger javascript for å se video.

Det var Jedinaks andre straffescoring på to kamper, og den ellevte straffen totalt i mesterskapet. Til sammenligning ble det utdelt 13 straffer under hele Brasil-VM i 2014.

I andre omgang var Australia farlig frempå ved en rekke anledninger. Men hverken Aaron Mooy eller de andre grønntrøyene traff blink.

Avgjøres mot Frankrike

1-1 betyr at Danmark står med fire poeng etter to kamper. Det betyr at de kanskje må ta poeng mot Frankrike i den siste gruppekampen for å gå videre til åttedelsfinalen.

– Det blir en viktig kamp mot Frankrike, det er fint. Så får vi arbeide med oss selv fram til det. Et VM er jevnt, tøft og hardt for både spillerne og alle rundt, sier Danmark-sjef Hareide.

Andrew Nabbout får skulderen ut av ledd Du trenger javascript for å se video.