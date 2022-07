Eriksen hyllet av Ullevaal i United-debuten

Var du Atletico Madrid-supporter på Ullevaal i dag, følte du deg mest sannsynlig litt ensom, for tribunene på nasjonalanlegget var farget i kun én farge – United-rød.

Etter at United-trubadur Ryan Jarvis fikk en mildt sagt middels respons på sine forsøk på å få med Ullevaal-publikummet på allsang, tok stemningen seg brått opp da kampen var i gang.

United åpnet friskt og to store – misbrukte – sjanser til Marcus Rashford og Anthony Martial fikk 26 129 anglofile supportere med på et unisont «oooo, neeeei».

Munnhuggeri

Tempoet i kampen tok seg ned, og samtidig ble volumet på publikum skrudd ned et par hakk, men en duell mellom Scott McTominay og Jan Oblak fikk opp temperaturen.

Skotten så ut til å albue den slovenske keeperen i ansiktet, og samtlige spillere på banen stormet til. Etter et par minutters knuffing og munnhuggeri endte det opp med at både McTominay og Oblak fikk det gule kortet.

Kampen minnet generelt om en typisk treningskamp med lavt tempo og store rom til tross for at begge lag brukte sine antatt beste spillere.

AMPERT: Til tross for at det bare var treningskamp ble temperaturen tidvis høy på banen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dansk debut

Før kampen var et av spenningsmomentene om Christian Eriksen ville få debuten sin, og med 20 minutter igjen på klokka sto dansken klar på sidelinjen.

Og Eriksen var mannen som skapte desidert høyest volum på tribunen. På vei inn på banen fikk han stående applaus, etterfulgt av taktfaste «Eriksen»-rop og applaus ved hver eneste involvering med ball.

Dansken skapte også Uniteds største sjanse med et kvarter igjen på et hjørnespark. Applausen fra publikum inspirerte dansken til å slå et perfekt innlegg på hodet til Harry Maguire. Kapteinen fikk gå umarkert opp, men styrte ballen like utenfor mål.

Likevel ble Eriksen hyllet med nye taktfaste «Eriksen»-rop fra det norske publikummet.

Mål og rødt kort

Fem minutter før slutt ble det helt klart hvor stor andel av Ullevaal-publikummet som var United-supportere. João Félix fikk skyte upresset fra 16-meter og avgjorde kampen i spanjolenes favør.

Det ble hørt enkelte jubelrop fra tribunen, men for de fleste ble det en litt kjedelig avslutning på folkefesten på Ullevaal.

På overtiden fikk også Fred sitt andre gule kort da han først felte Álvaro Morata og så, på klønete vis, hoppet på Morata som lå nede.