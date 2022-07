Spelet rundt Ronaldo: – Satsar pengane på at han går

– Eg ville nok satse pengane på at han kjem til å gå frå United, seier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt til NRK.

Ronaldo blei ein slager i klubben han spela for frå 2003 til 2009. For eit år sidan kom han overraskande tilbake til klubben, då med hans gamle lagkamerat Ole Gunnar Solskjær som manager.

Det bei ikkje eit like lykkeleg gjensyn. I sommar sa han at han ønskjer seg vekk frå klubben. Men interessa frå dei aktuelle klubbane har vore lunka, og Uniteds nye manager Erik ten Hag seier at han vil ha han i stallen.

Og så viste det seg at United glitra i sin første treningskamp for sesongen – 4–0 over erkerival Liverpool. Utan Ronaldo fekk United betre flyt over spelet enn på lenge.

Han er ikkje med på Uniteds tur til Asia, og det har fyrt skikkeleg opp under spekulasjonane.

– Private årsaker, sa han til klubben, som aksepterte forklaringa.

Mister ansikt om han blir

Thorstvedt grunngir sin spådom slik:

– Når ein spelar går ut og seier han vil vekk, har han vanlegvis kontaktar og planar som gjer at han veit kvar han skal. Eg har vanskar med å sjå kvar det skal vere, for ingen av dei mest aktuelle klubbane ser ut til å vere interessert.

– Men om han blir verande etter så tydeleg å ha ønska seg vekk, vil han miste ansikt. Derfor trur eg at han blir borte, men eg anar ikkje kvar, seier Thorstvedt.

Uniteds nye manager Erik ten Hag vil ikkje la Ronaldo gå. Det seier han iallfall. I pressekonferansen dagen før Uniteds første treningskamp var han klokkeklar.

– Ronaldo blir. Eg har planlagt denne sesongen med han, sa ten Hag.

– Til meg har han dessutan aldri sagt at han vil vekk. Det har eg berre lese og høyrt i media, la han til.

Thorstvedt peikar på at då Ronaldo kom inn på United-laget i fjor, scora han mange mål. Men samstundes scora laget totalt mindre, fordi «alt» skulle gå gjennom Ronaldo. United har ikkje scora færre ligamål sidan sesongen 2016/17.

MÅLGARANTI: Ronaldo scora 24 mål for United sist sesong, men klubben scora færre ligamål enn dei har gjort på fem sesongar Foto: Dave Thompson / AP

– Det har også vore tilfelle i andre klubbar han har spela i. Derfor trur eg ikkje ten Hag vil ha noko imot om Ronaldo blei borte, seier Thorstvedt.

Ronaldo scora 24 mål, derav 18 i ligaen, sist sesong. Men United enda likevel på sjetteplass i ligaen, og får ikkje spele meisterliga komande sesong.

Det vil ifølgje Manchester Evening News gi ein lønsnedgang på 25 prosent.

BBC-ekspert: Mest truleg at han blir i United

Men andre har andre syn på det.

Ifølgje The Times skal også United-direktør Richard Arnold jobbe hardt for å halde Ronaldo i klubben, sjølv om han har gitt Ronaldos agent John Mendes grønt lys for å ta kontakt med aktuelle klubbar.

Dette har styrka mange i trua på at Ronaldo blir i United også den komande sesongen. Iallfall BBC-journalist Simon Stone.

– Med bakgrunn i det Arnold har gjort for å hjelpe Ronaldo og hans familie, kombinert med at United ikkje har vore på jakt etter ein ny midtspiss, ville det ikkje undre meg om han blir, skriv Stone.

– Men overgangsvindauget stengjer ikkje før 1. september, så det kan skje mykje før den tid, legg Stone til.

Liten interesse frå storklubbane

– HAN BLIR HER: Uniteds manager Erik ten Hag slår fast at Ronaldo blir i klubben også komande sesong Foto: JACK TAYLOR / AFP

Bayern München, Chelsea og Paris Saint-Germain har vore i spekulasjonane, men ingen av dei har verka særleg interesserte.

I PSG hadde Ronaldo måtta ta kampen opp med stjerner som Messi, Neymar og Mbappé. Det er også reist tvil om styrtrike PSG har plass på lønnsbudsjettet til endå ei stjerne. Ifølgje den engelske avisa Express har dei nok med dei 40 millionar kronene som deira stjernetrio kostar i veka.

Men førebels har PSG gitt Mendes klar beskjed om at dei ikkje er interesserte. Dei går heller for å lokke Lewandowski dit i staden for til Barcelona, ifølgje Le Parisien.

Bayern München treng ein ny storscorar dersom Robert Lewandowski blir borte, men klubbdirektør Oliver Kahn har sagt at «Ronaldo ikkje passar inn i vår klubbfilosofi».

Opning i Chelsea?

Hos Chelsea er det litt meir uvisst. Manager Thomas Tuchel har vist heller lunken interesse, men den nye klubbeigaren Todd Boehly har langt meir lyst til å hente portugisaren.

DISKUSJON: Chelseas nye amerikanske eigar Todd Boehly vil gjerne ha Ronaldo i klubben, men manager Thomas Tuchel er langt meir skeptisk Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

– Den diskusjonen kan ikkje Tuchel tape. Han vil ikkje leie eit lag med ei dominerande stjerne han ikkje ønskjer seg. Det er skilnad på fotball og baseball, seier Thorstvedt, med adresse til Chelseas nye amerikanske eigar.

– ten Hag seier nok berre det han må seie. Hadde han sagt noko slikt som at «dette er noko vi skal vurdere», hadde han tapt. No har United klart signalisert at dei vil byggje vidare på Ronaldo, seier Bernt Hjørnevik, talsmann for Uniteds norske supporterklubb.

Hjørnevik dreg også fram eit anna aspekt.

– Dersom Ronaldo forsvinn, har ikkje vi att ein einaste midtspiss etter at Cavani også blei borte. Det er ein situasjon ten Hag neppe ønskjer, seier Hjørnevik.

Derfor bad han om å bli sett på transferlista. Sjølv meiner han at han har tre-fire år att på toppnivå.

NRKs fotballkommentator og analytikar Thore Haugstad er også usikker på kva som skjer med Ronaldo.

– Han er nok eit litt unaturleg element i ten Hags United, og det er neppe krise for klubben om han blir borte. Kanskje kan Marcus Rashford fungere i spissrolla. Men ten Hag er også kjend for å variere oppstillinga, og kan nok bruke Ronaldo i ein del tilfelle, seier Haugstad.

– Kvifor vil han bort?

– Eg trur ikkje det berre er mangel på meisterligaspel som er grunnen. Ronaldo vil score fleire mål, sette rekordar, og helst også vinne Gullballen igjen, meiner Haugstad.