Eriksen hilser fra sykesengen: – Jeg har det bra

Chile tok poeng mot Argentina

Det ble mål av Lionel Messi og en smule dramatikk da Argentina innledet med 1-1 mot Chile i Copa America mandag.



Lionel Messi sendte Argentina oppskriftsmessig i ledelsen etter 33 minutter på et utsøkt frispark. Åtte minutter etter sidebytte fikk Chile sin utligning.



Det ble gransking av video da Arturo Vidal fikk ballen opp i hånden inne i feltet for å se at det var hands. Den argentinske målvakten Emiliano Martínez reddet den etterfølgende straffen, men ballen endte i tverrliggeren og ut til Eduardo Vargas som headet inn til 1-1 for Chile.



Til tross for å ha dominert kampen fullstendig klarte ikke Messi & co. å gjøre flere mål.