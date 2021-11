Enorm Norge-nedtur da VM-drømmen brast

VM-kvalifiseringens siste kamp borte mot Nederland endte med 0-2-tap etter en scoring av Steven Bergwijn seks minutter før slutt og Memphis Depay på overtid.

Tyrkia snudde sin kamp og slo Montenegro på bortebane, dermed ble det den sure tredjeplassen i gruppa på det norske laget – og VM-håpet er ute.

Norge leverte en skuffende forestilling i Rotterdam og slet stort med å skape farligheter mot et kompakt og godt hjemmelag.

– Vi gjør et helhjertet forsøk, og det er ikke fordi gutta ikke vil eller ikke klarer, det mer at vi ikke er dyktige nok i den siste fasen, er dommen fra landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.

– Ikke i nærheten

Ikke én avslutning på mål klarte de norske spillerne å varte opp med i det som ble en svært skuffende prestasjon tirsdag kveld.

– Norge var ikke i nærheten. I løpet av 90 minutter skapte man ikke én målsjanse. Nerven var der siden Nederland ikke scoret tidligere, men ikke på grunn av Norge, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp fra tribunen i Rotterdam.

Nederland hadde vunnet alle fire kamper med totalt 18-1 i målforskjell på hjemmebane før møtet med Norge, det sier litt om hva de norske gutta sto opp imot tirsdag kveld.

– Vi slet med å skape sjanser, men det hadde Nederland også, sier Solbakken til TV 2 etter kampen.

Landslagssjefen samlet spillerne i en stor ring etter kampslutt. Her ga han noen velvalgte ord før spillerne tuslet slukøret ned i garderoben. Igjen på gressteppet stod hoppende nederlendere.

Nederland scorer - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Forbannelsen lever videre

Dermed forlenges forbannelsen som har hengt over Norge når det gjelder å ta seg til store internasjonale fotballsluttspill på herresiden.

Forrige deltakelse kom som kjent under EM i 2000.

Én ting er skuffelsen over at nok et stort mesterskap går uten Norge, men det gjør også at det norske landslaget nå må gå lang tid uten en eneste tellende kamp.

Norges neste viktige konkurranse spilles ikke før i juni og september 2022, når neste utgave av Nasjonsligaen arrangeres.

Trekningen av Norges gruppe skjer i sveitsiske Montreux 16. desember, og denne kvaliken har i det minste gitt tro på at Ståle Solbakken er i ferd med å bygge opp et slagkraftig lag som bør ha gode sjanser om å kvalifisere seg til EM-sluttspillet i Tyskland 2024.

Trekningen av Norges gruppe skjer i sveitsiske Montreux 16. desember.

TO BLAD: Ståle Solbakken overrasket da han ga Ola Solbakken sjansen fra start. Men ingen av dem fikk en spesielt god dag på jobben. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Med Nederland-trener Louis van Gaal (70) på tribunen i rullestol, var det assistent Danny Blind som ledet laget fra sidelinjen.

Fullstendig Nederland-overtak

Foran tomme tribuner, som kjent på grunn av koronarestriksjoner i Nederland, fikk vikaren se et Nederland som tok fullstendig styringen i kampen fra start.

Og det var lett, med tanke på at det ikke var publikum på tribunen, å høre at den norske frustrasjonen økte jo mer vertene presset på.

– Vi må vinne flere andreballer. Helvete, altså, smalt det fra Stefan Strandberg midtveis i omgangen.

Ståle Solbakken stod ved sidelinjen hele 1.-omgang. Landslagssjefen gikk stort sett vandrende hvileløst frem og tilbake. Som oftest rolig, men sjeldent i ro. De norske spillerne virket mer og mer stresset etter hvert som Nederland tok stadig hardere grep om kampen.

Det norske laget hadde derfor all grunn til å være fornøyd med at det bare sto 0-0 da dommer Clément Turpin blåste av for pause.

SKADET: Louis van Gaal så kampen i rullestol fra VIP-tribunen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Taktisk spill fra Solbakken?

Ståle Solbakken tok grep etter den tamme førsteomgangen. Ola Solbakken og Morten Thorsby (gult) gikk ut, mens Jens Petter Hauge og Kristian Thorstvedt kom inn.

Det norske laget brukte imidlertid merkbart lang tid på å komme på banen etter pause, noe som førte til at Tyrkias kamp mot Montenegro startet ett minutt og 50 sekunder før Norges.

Mye tyder på at dette var taktisk spill fra Norge for å ha mulighet til å spille på resultat mot slutten.

– Dette tror jeg det norske laget gjorde helt bevisst, sa Jesper Mathisen på TV 2 etter pausen.

Men Solbakkens grep ga ingen umiddelbar effekt, og et kvarter før slutt ble innbytter Hauge tatt av banen igjen sammen med Mathias Normann. Inn kom Joshua King og Stian Gregersen – og kjørte Ødegaard ned som anker.

Dessverre for Norge var det Nederland og Steven Bergwijn som fikk kampens eneste scoring. Seks minutter før slutt fikk han ballen på ti meter etter en fin opprulling og dunket inn 1-0 med et hardt skudd høyt i høyre hjørne.

På overtid kontret Memphis Depay inn 2-0. Dermed var det snipp-snapp-snute, det norske VM-håpet var ute.