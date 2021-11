Van Gaal-uhellet rystet Nederland-stjernene: – Vi ble forskrekket

Nederland-trener Louis van Gaal og stjernestopper Virgil van Dijk møtte både norsk og nederlandsk presse i nederlandske Zeist utenfor Rotterdam mandag ettermiddag.

For førstnevnte ble det en annerledes seanse enn planlagt. Nederland-treneren måtte nemlig holde pressekonferansen via videolink.

Årsaken er at profilerte van Gaal har pådratt seg en hofteskade, noe som gjorde at han måtte lede mandagens trening fra en slags golfbil.

STJERNETRENER: Louis van Gaal leder Nederland mot Norge. Foto: KOEN VAN WEEL / AFP

– Jeg har en klar hjerne, så jeg kan tenke. Jeg er alltid positiv. Dere trenger ikke å bekymre dere, sier han til NRK på pressekonferansen.

Van Gaal gliste og fikk frem latter fra pressekorpset. Stopperkjempen Van Dijk satt ved siden av TV-skjermen og gløttet opp mot sjefen.

Mot Norge i rullestol

70-åringen forteller at det er snakk om et brudd i hoftebeinet, men understreker at lagledelse først og fremst dreier seg om det verbale.

Han la også til at det ligger an til at han sitter i rullestol under kampen tirsdag.

– Fysisk går det ikke godt, men hjernen fungerer godt. Det gjør veldig vondt, derfor sitter jeg i rullestol, forklarer van Gaal på pressekonferansen.

Han sier det viktigste for Nederland tirsdag er å ikke tape kampen.

– Jeg tror Norge er veldig glad for at de fortsatt er med i gruppa, så de kommer til Nederland med masse positivitet. At Haaland ikke spiller, gjør at vi i prinsippet kan spille lenger unna vårt eget mål. Haaland har kvaliteten at han kan komme inn bak ethvert forsvar. Han skapte fire sjanser i Oslo, trekker van Gaal frem.

Trekker frem fire norske

Han medgir at Haaland vil være et savn for Norge, men trekker likevel frem fire navngitte norske spillere han anser som trusler: Moi Elyounoussi, Kristian Thorstvedt, Martin Ødegaard og Alexander Sørloth.

Sørloth har andre kvaliteter enn skadde Haaland, påpekte van Gaal, men understrekte at det fortsatt er kvaliteter.

– Norge er det beste laget i gruppa unntatt Nederland, selvfølgelig, sa van Gaal på spørsmål fra Nettavisen.

70-åringen ventet et halvsekund før han la til «unntatt Nederland» – igjen til humring fra de nederlandske journalistene.

SE OPPTAK: Her kan du se pressekonferansen fra Nederland. Du trenger javascript for å se video. SE OPPTAK: Her kan du se pressekonferansen fra Nederland.

– Forskrekket

Virgil van Dijk forteller at spillerne ble satt ut av at treneren plutselig ble avhengig av rullestol for å komme seg rundt.

– Vi ble forskrekket, sier van Dijk om uhellet.

Han legger til at han ikke tror det vil påvirke Nederlands forberedelser nevneverdig.

– Han fulgte treningen vår i en golfbil, så det var som at ingenting hadde skjedd. Mentalt er han som vanlig, han er 100 prosent fokusert på å ta oss til VM, sier Liverpool-profilen.

SKADET: Nederland-trener Louis van Gaal har pådratt seg en hofteskade kort tid før den avgjørende VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Han fulgte Nederland-treningen fra golfbil mandag. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Nederland hadde VM-billetten halvveis nede i lomma før sluttminuttene mot Montenegro, og nå må de altså mobilisere igjen før møtet med Norge.

Når NRK trekker frem dette, understreker van Dijk at de ikke tenker på den sure 3.-plassen.

– Vi skal gi alt. Vi er i en veldig god situasjon. Vi skal prøve å vinne kampen, sier 30-åringen.

Stjerne mister Norge-kampen

Van Gaal har fått mye kjeft etter Montenegro-kampen. Særlig byttene av Georginio Wijnaldum og Frenkie de Jong har ført til stor kritikk mot van Gaal.

Den 70 år gamle treneren påpekte at de Jong slet med en vond ankel, men at Barcelona-stjernen mest sannsynlig er klar til spill på tirsdag mot Norge.

En som ikke rekker kampen mot Norge, er midtstopper Stefan de Vrij. Han skadet seg på overtid mot Montenegro og må stå over skjebnekampen.

Matthijs de Ligt kommer etter all sannsynlighet inn og danner midtforsvar med Virgil van Dijk.

Fotballdrama

Vinner Norge tirsdagens kamp i Rotterdam, er Solbakkens menn sikret å havne på en av de to øverste plassene i gruppa.

Nå er dette status før tirsdagens kamp, som fort kan bli et fotballdrama av de helt sjeldne:

Nederland: 20 poeng.

Tyrkia: 18 poeng (+10 i målforskjell).

Norge: 18 poeng (+9 i målforskjell).

Norge kan derfor ende på enten 1.-plass (kvalifisert til VM), 2.-plass (playoff i mars 2022) eller 3.-plass (utslått) i gruppe G.

Hvis to lag ender på like mange poeng, er dette slik det blir avgjort. ref Fifas regelverk:

1. Målforskjell

2. Scorede mål

3. Poeng i innbyrdes oppgjør

4. Målforskjell i innbyrdes oppgjør

5. Scorede mål i innbyrdes oppgjør

6. Bortemål i innbyrdes oppgjør

7: Fair play-tabellen

– Først og fremst må vi gjøre en god prestasjon. Hvis spenningen er der langt ut i 2. omgang, er det veldig mange scenarioer, og da må vi holde hodet kaldt. Hva gjør vi hvis det står 0-0, eller hvis Tyrkia ligger under. Det kan bli en vanskelig balansegang, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen dagen etter Latvia-kampen.

Norges landslagssjef møter selv pressen klokken 18.00 i Rotterdam mandag kveld. NRK er på plass og kommer med fyldige rapporter på alle plattformer.

P.S: Clément Turpin (39) fra Frankrike skal dømme kampen mellom Nederland og Norge. Turpin er sett på som en av Europas beste dommere og dømte europaligafinalen mellom Villarreal og Manchester United så sent som i mai.