– Jeg føler det har hengt over meg i lang tid at jeg ikke har vunnet en femmil, så det var deilig å få spikret den, sier Klæbo til TV 2.

Etter at nesten hele styrkeprøven i Holmenkollen var tilbakelagt sto det mellom en gruppe på ti mann, og ikke før på oppløpet kom avgjørelsen.

Johannes Høsflot Klæbo var først inn på oppløpet med Pål Golberg og Martin Løwstrøm Nyenget hakk i hæl.

Den posisjonen hadde han ingen planer om å gi fra seg.

– Endelig satt den! Denne tror jeg betyr mye, sa TV 2-ekspert Petter Skinstad.

Det kan Klæbo bekrefte at den gjorde.

– Det var deilig. Jeg trengte den her nå, sier han.

Etter å ha spurtet inn til seier tok Klæbo turen opp på kongetribunen, der han hilste på kronprins Haakon, prinsesse Astrid, Anne Lindboe (ordfører i Oslo) og skipresident Tove Moe Dyrhaug.

PÅ KONGETRIBUNEN: Johannes Høsflot Klæbo, her i prat med kronprins Haakon. I bakgrunnen smiler prinsesse Astrid. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han var lettet

Femmila har vært seieren Klæbo har manglet. Han var først over mål på femmila under VM i Oberstdorf i 2021, men etter flere timer med protester og dramatikk ble Klæbo disket og mistet seieren. Emil Iversen ble tilkjent VM-gullet den gangen.

Denne gangen var det imidlertid ingen tvil. Verken Golberg eller Nyenget klarte å nærme seg Klæbo, som staket innbitt mot mål. Klæbo var først over streken – og lykkes endelig.

RÅSTERK: Johannes Høsflot Klæbo levnet ingen tvil på oppløpet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han gjør akkurat det han skal her. Det her var en Klæbo som hadde bestemt seg, ropte NRK-kommentator Jann Post fra kommentatorbua.

– For en spurtduell og kamp det ble. Klæbo har vært sterk i alle disse 50 kilometerne, fulgte NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland opp.

Etter å ha spurtet for seieren og innsett at ingen kunne ta den fra han, tok han seg tid til å titte opp mot det ekstatiske hjemmepublikumet som jublet for den populære trønderen – akkurat i det han passerte målstreken.

– Denne seieren kan ingen ta fra deg, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Du så nesten at han var lettet i målområdet, supplerte Petter Northug, som selv har vunnet Holmenkollen-femmila to ganger.

Helt til høyre i bildet under kan man så vidt skimte skiene til Nyenget, som prøvde forgjeves.

TOK DET INN: Johannes Høsflot Klæbo titter opp på publikum idet han passerer målstreken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg er veldig glad for at Johannes Klæbo er norsk, for jeg vet ikke hvordan du skal knekke han i en spurt. Det er ikke enkelt. Det er ikke bare å knipse med fingrene for å slå Johannes. Han er en fantastisk god skiløper i fantastisk form, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Klæbo kommer rett fra en drømmehelg i Lahti, der han seiret i tre av tre renn, men det har lugget litt for 27-åringen denne sesongen. Etter prøve-VM i Trondheim ble han syk, og måtte dermed følge Tour de Ski fra sofakroken.

– Da Tour de Ski røyk så tenkte jeg at femmila var det største man kan kunne vinne etter det. Så det var deilig å ta den her, sier Klæbo til TV 2.

Fem norske på topp

Nyenget endte som nummer to, med Golberg like bak på den tredje og siste pallplassen. Harald Østberg Amundsen og Didrik Tønseth fulgte på plassene bak og sørget for at topp fem utelukkende besto av nordmenn.

– Resultatet er fantastisk. Vi hadde som mål å tapetsere pallen, og det klarer vi, sier Nossum.

Den første over målstreken som ikke hadde norsk pass var Jens Burman. Svensken ble nummer seks.

Søndagen ble en oppreisning for norsk langrenn, etter at lørdagens femmil for kvinner ble en skuffelse. Da ble Astrid Øyre Slind beste norske på en 7. plass, mens svenske Frida Karlsson vant overlegent.

Svenskene var med og yppet seg søndag også. Det var et samlet felt frem til drøye 16 kilometer var gått. Da begynte det å bli strekk i feltet.

Ekspertene satt og ventet på at noen skulle begynne å gå hardt, og på den tredje runden begynte løpere som Iivo Niskanen å dra på. Men verken han eller noen av de andre klarte å riste av seg konkurrentene og få en luke.

Ikke lenge etter var det et samlet felt igjen.

TETT OG JEVNT: En gruppe på ti mann gikk lenge sammen. På tampen avgjorde Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Satte inn støtet

Med knappe ti kilometer igjen var det imidlertid klart at det kom til å stå mellom ti mann. En gruppe på ti, med seks nordmenn, hadde parkert resten. Sterke, utenlandske løpere som Iivo Niskanen, Federico Pellegrino, William Poromaa og Jens Burman hang med de norske.

Utfallet var mer eller mindre å spå.

I den siste bakken, kjent som Hellner-bakken, satte Klæbo inn et lite støt og sørget for at han var først inn på oppløpet, og selv om han hadde flere av sine landsmenn med, var det ingen som kunne true verdens beste sprinter på et oppløp foran et ekstatisk hjemmepublikum.

Trønderen er nummer to i verdenscupen sammenlagt bak Harald Østberg Amundsen. Med Kollen-seieren krøp Klæbo 19 poeng nærmere.

Han tok også flere bonuspoeng underveis.