Klæbo disket fra femmilsgull - Iversen verdensmester

Johannes Høsflot Klæbo forsøkte å gå rundt Aleksandr Bolsjunov på oppløpet, men de to krasjet og staven til russeren røk. Bolsjunov søkte ut til høyre for å stoppe Klæbo fra å passere.

Klæbo passerte målstreken først, foran Emil Iversen og en fortvilet Aleksandr Bolsjunov.

– For en dramatisk avslutning. Her kommer juryen til å måtte jobbe før vi kan erklære en vinner, sier NRKs langrennskommentator Torgeir Bjørn.

Se den dramatiske spurten Du trenger javascript for å se video.

Etter at både Klæbo og Bolsjunov hadde forklart seg for juryen ventet hele langrennsverden i spenning på avgjørelsen.

Juryen var raskt samlet for å se på video av situasjonen.

Etter å ha vært inne hos juryen sa Klæbo til Norges pressesjef Gro Eide at han ikke orket å gå gjennom mixed zone om han ble disket. I stedet ville han reise rett til hotellet.

Noen minutter seinere forsvant Johannes Høsflot Klæbo ut fra stadion uten å snakke med noen. Rett etter kom beskjeden om at Klæbo hadde blitt disket fra rennet. Norge valgte umiddelbart å protestere på avgjørelsen, men juryen avviste anken etter omkring 20 minutter.

– Det var trist. Han har gjort sitt livs femmil. Men for en gangs skyld gjør han et risikabelt valg. Jeg føler med Klæbo. Han gjorde alt rett i 49.9 kilometer, sier Bjørn.

Norge kan fortsatt anke juryen avgjørelsen. Det skal i så fall videre til en annen kommisjon. Det kan bety at det kan ta lang tid før den endelige vinneren av denne konkurransen er kåret.

– En juryavgjørelse kan ankes til en appellkommisjon. Da har de 72 timer på seg til å komme med en endelig avgjørelse, forklarer Bjørn.

La inn protest

Russerne, ved deres trener Markus Cramer, opplyste etter rennet til NRK at de hadde lagt inn en protest mot Klæbo.

Bolsjunov har også bekreftet til russisk tv at uansett utfall av protesten kommer han til å anke medaljeseremonien etter rennet, hvor han altså ville blitt tildelt enten sølv eller bronse.

Til NRK sier russeren via en tolk at stavbruddet gjorde at han ikke kunne kjempe om gullet.

– Kontakten med Klæbo var den eneste grunnen til at jeg tapte i dag. Ved mållinjen forstår jeg det fullt og helt, men jeg hadde muligheten til å slå Klæbo.

– Så han tror han burde være diskvalifisert?

– Jeg vet ikke. Det er juryens bestemmelse. Men jeg tror jeg var på en lur plass.

NRKs ekspert Torgeir Bjørn mente umiddelbart at det ikke var gitt at Klæbo ville få beholde sitt gull.

– Han brekker staven med eget kne, men det er Klæbo som starter situasjonen. Klæbo er heldig om han får beholde gullet, sa Bjørn.

Russland har allerede et anspent forhold til FIS etter at det russiske stafettlaget ble disket i Lahti i januar. Finske Joni Mäki gjorde da en lignende manøver og en illsint Bolsjunov reagerte ved å kjøre inn i Mäki etter målstrekene. Russerne mente seg da bortdømt.

– De er irritert på internasjonale forbundet. De føler seg urettferdig behandlet, og det gjør nok ikke forholdet noe bedre, mener Fredrik Aukland.

Juryen avgjør

I forkant av VM sa den tekniske delegaten i juryen, Marte Aagesen Trondsen (43) følgende til NRK:



– Jeg har konkurrert på juniornivå i Norge, med helt ok resultater. Og så prøvde jeg å konkurrere som senior og gikk i den samme overtenningsfella som mange andre, og fant ut at det kanskje ikke var så stor sannsynlighet for at jeg ble verdensmester, så da begynte jeg å studere isteden. Så nå har jeg vanlig jobb og tre barn og mann og hund, og er her på husmorferie, sier hun og ler.

Av og til blir det kjeft å få, også for langrennsdommere.

– Ja, til tider. Men jeg føler jeg har klart meg ganske bra til nå, så får vi se, da, etter VM, hvordan det går.

Hun vurderer nå sammen med renndirektøren i FIS, Pierre Mignerey situasjonen. Sammen vurderer de fortløpende alle situasjoner. Er de uenige, hentes ytterligere et jurymedlem inn for å si sin mening. Også Russland har et medlem i juryen, Slava Vedenin.

Kunne ikke gjort noe annerledes

Etter løpet var Bolsjunov knust og sto bøyd over reklameskiltene og gråt. Klæbo var borte hos Bolsjunov og snakket med ham, men russeren var utrøstelig.

Aleksandr Bolsjunov var veldig lei seg etter bronsen, og stavbrekket.

Også Klæbo synes det var trist at femmila ble fullstendig avgjort på denne måten.

– Jeg synes det er skikkelig kjipt å se Bolsjunov. Det er det som kan gjøre det en bitter avslutning, sier Klæbo.

Etter målgang var imidlertid Klæbo klar på at han hadde fått beskjed om at han i alle fall midlertidig er utropt til vinner.

– Jeg føler at jeg kommer på siden, han prøver å skvise meg ut. Jeg føler det er sånn som skjer, han har masse plass på venstresiden. Det er utrolig kjedelig med en slik avslutning. Jeg har fått beskjed om det at jeg har vunnet, sier Klæbo til NRK.

Klæbo sier han det er en fantastisk god følelse å ha vunnet løpet, og håper det blir en rask avklaring rundt protesten.

– Det føles helt utrolig. Jeg vil ha en skikkelig bekreftelse. Kan godt hende det blir protest, men jeg føler det skal mye til. Jeg kommer opp på siden veldig fort, og jeg har ikke en annen plass å gå. Jeg tror det skal være nok. Endelig er det slutt på at jeg bare er en sprinter, og det er det viktigste, sier en fornøyd Klæbo.

– Det er en guttedrøm å stå med gull på 50 km. Jeg hadde fantastiske ski. Det var kaos i 3-4 runder, og så sprakk det opp. Men jeg er skikkelig tom for ord, fortsetter trønderen.

Iversen fornøyd med sølv

Også Emil Iversen spurtet forbi Bolsjunov med en stav. Det betyr at det er Emil Iversen som er vinner av denne femmila etter at Klæbo ble disket. Før avgjørelsen var tatt ville han ikke høre noe snakk om et potensielt gull.

– Jeg har tatt sølv. Det tenker jeg ikke på. Jeg tar sølv, og det smaker som gull. Det er deilig å ta medalje. Det er mange som forventer mye, og i dag er sølv like bra som gull. Jeg er jævlig glad, sa Iversen rett etter rennet.

Nok en gang i dette mesterskapet utviklet et herreløp seg til Aleksandr Bolsjunov mot Norge. Siste gang opp den beryktede Burgstal var det fire nordmenn mot den ensomme russeren i kampen om seier.

Skibyttet skapte drama

Det var først etter 31,25 kilometer at femmila tok fyr. Favorittene valgte forskjellige strategier og det skapte liv.

Mens Niskanen, Golberg, Burman og Klæbo var blant dem som valgte å gå inn og bytte ski, føk Bolsjunov rett fram. Der valgte Iversen, Holund, Krüger, Tsjervotkin og fem andre å følge etter.

– Jeg tror de blir påvirket av at Bolsjunov slipper seg ned før skibytte, sa Torgeir Bjørn.

Med nye ski kom Niskanen sammen med Klæbo og Golberg raskt opp til teten og inn i den over en kilometer lange stigningen satte Niskanen fart. Med omtrent halvannen mil igjen kom det første skikkelige forsøket på å stikke fra finnen.

Farten ble så tøff at Golberg, Musgrave, Krüger og Cologna var blant dem som måtte slippe. Bare seks mann var igjen i seierskampen.

Ved neste skibyttet måtte Emil Iversen, Hans Christer Holund og Bolsjunov bytte ski og fikk 15 sekunder fram til tettrioen bestående av Jens Burman, Iivo Niskanen og Johannes Høsflot Klæbo.

Bolsjunov brukte krefter på å hent dem inn og i stedet var det Iversen som satte fart da de kom opp. Bolsjunov slet med å henge med.

Iversen setter opp farten - Bolsjunov sliter Du trenger javascript for å se video.

– Dette er svakhetstegn. Iversen går, og da klarer han ikke å være med!

Ved passering 43,75 kilometer var det tre nordmenn først, men fortsatt hang Bolsjunov, Burman og Niskanen med.

Derfra ble det et nervedrama. Det ble gått så sagte at Simen Hegstad Krüger og Andrew Musgrave kom opp igjen til tet, bare et par kilometer etter å ha ligger 40 sekunder bak.

– Det er helt perfekt for Klæbo, det som skjer her nå, mener Post.