EM-profilar prega etter overgrepsavsløring: – Sjølvsagt ikkje greitt

– Det var tøft å lese, seier Sherida Spitse til NRK.

Midtbanespelaren er ein sentral del av eit nederlandsk lag på kvartfinalejakt, men det forhindrar henne ikkje å snakke om noko heilt anna enn sportsleg drama.

Ho tek seg også tid til å kommentere Vera Pauws sjokkavsløringar rett før den pågåande meisterskapen.

– Eg las det under førebuingane til EM, forklarer Spitse.

TRIST: Sherida Spitse. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

For snautt to veker sidan opna nemleg fotballegenda Pauw opp om det ho omtalte som «systematisk seksuelt misbruk, maktmisbruk, mobbing og audmjuking» i nederlandsk fotball.

Ho fortalde om valdtekt og seksuelle overgrep utført av tre ulike menn i Det nederlandske fotballforbundet (KNVB), og beskreiv at alt gjekk føre seg då ho var spelar og landslagstrenar i heimlandet.

– Synest synd på henne

Spitse hadde Pauw som trenar i starten av landslagskarrieren sin, og ho legg ikkje skjul på at ho er skaka av opplevingane til ekssjefen.

– Det er sjølvsagt ikkje greitt, seier ho alvorstyngt.

– Eg synest synd på henne. Eg håpar ho klarer seg fint no, seier Spitse, som har vore mange år i den norske toppserien.

BLIR STØTTA: Vera Pauw. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN / Reuters

Det nederlandske fotballforbundet har teke sjølvkritikk på fleire område etter at Pauw gjekk offentleg med historia si. Spitse seier at ho sjølv ikkje har rokke å snakke med forbundet enno, sidan dette dukka opp midt i EM-oppkøyringa.

– Men dei må sjå på korleis dette skal fungere i framtida, slår ho fast.

Vera Pauw Ekspandér faktaboks Fikk 89 landskamper for Nederland mellom 1984-1998

Har siden 1998 vært trener på toppnivå

Er nå Irlands landslagstrener

Gikk i starten av juli ut og beskyldte Det nederlandske fotballforbundet for systematiske seksuelle overgrep, mobbing og maktmisbruk. Saken er politianmeldt.

– Frykteleg

Også Englands nederlandske suksessmanager Sarina Wiegman, som hadde ein strålande dag på jobb då Noreg vart knust tidlegare i veka, har uttalt seg om Pauw-avsløringane.

ENGLAND-SJEF: Sarina Wiegman (med Noregs landslagstrenar i bakgrunnen). Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Først og fremst er det forferdeleg å bli utsett for noko sånt, sa 52-åringen på pressekonferansen før opningskampen til meisterskapen, ifølgje De Telegraaf.

– Eg trur det er frykteleg å hamne i ein slik situasjon, la ho til.

Wiegman sa også at ho var glad for at det var sett i gang politietterforsking av dei påstått overgrepa.

– Det er alltid ein bra ting å gjere, var Wiegmans analyse.

Pauw lét nemleg vere lenge å gå til politiet. Ho informerte heller Nederlands fotballforbund (KNVB), som responderte ved å bestille ei uavhengig gransking frå eit eksternt firma.

– Denne undersøkinga viser at KNVB burde ha gjort ei rekkje ting annleis, opplyste Jaap Paulsen, pressesjefen i forbundet, til NRK tidlegare i juli.

– Vi erkjenner dei feila som vart identifiserte i rapporten, og dette skulle ikkje ha skjedd henne. Det er uakseptabelt at Vera ikkje hadde eit trygt arbeidsmiljø, skreiv pressesjefen vidare.

Den manglande handteringa til forbundet fekk etter kvart Pauw til å gå til politiet, og det var i samband med dette at ho også bestemde seg for å offentleggjere historia si.

Spår metoo-opprulling i fotballen

Offentleggjeringa har heller ikkje passert i stille i den svenske leiren.

Sveriges EM-målvakt engasjerte seg allereie dagen etter.

– Sterkt av Vera Pauw. Eg håpar at dette gir deg oppreisning. Eg står ved kjensla mi om at metoo-rørsla førebels ikkje er over i fotballen. Den har truleg berre starta, lyder hennar ord på Twitter.

«Women in football», eit profesjonelt nettverk som jobbar for likestilling, har også gått ut med støtte til Pauw.

– Veras opplevingar bør vere ein vekkjar til styrande organ i heile verda. Kvinner toler ikkje lenger at overgrep blir møtt med stille og tregleik, heiter det i delar av uttalen.