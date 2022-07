Nederland vant etter nervedrama – denne situasjonen får ekspert til å sperre opp øynene

Nederland manglet nesten en hel sentrallinje til skader og sykdom før møte med Portugal. Det skulle ikke synes innledningsvis, for før 20 minutter var spilt, hadde nederlenderne rukket å score to mål – i kampen de til slutt vant 3–2.

Damaris Egurrola og Stefanie van der Gragt satte inn hver sin scoring med hode, og Nederland hadde fått en drømmestart på kampen.

Sistnevntes scoring har motatt oppmerksomhet i ettertid. Van der Gragt fikk nemlig en fot i hodet og ble liggende etter sin 2-0-scoring.

– Hjelpe meg for en smell hun får. Den smellen er fryktelig. Hun er nok tett i nesa resten av dagen, sa NRK-ekspert Aleksander Schau i pausen.

Hovedperson selv sier hun ikke visste at det hadde blitt mål da hun lå nede.

– Det var en corner jeg gikk med hode litt ned og hun kom med foten litt høyt og traff nesten. Nesen er litt hoven, men fin, forteller van der Gragt til NRK.

Etter kampen er lagvenninne full av lovord om målscoreren.

– Vi vet at hun går inn for alt. Hun er et monster. Vi vet at hun kommer seg opp, uansett om hun har brukket nesen eller ikke. Hun går inn med livet sitt så lenge vi vinner og det var det hun gjorde igjen. Jeg respekterer det veldig, sier matchvinner Daniëlle van de Donk til NRK om involeringen.

I SMERTER: Her blir får Stefanie van der Gragt seg en trøkk i ansiktet. Du trenger javascript for å se video. I SMERTER: Her blir får Stefanie van der Gragt seg en trøkk i ansiktet.

Portugisisk comeback

Etter de to scoringen fikk det portugisiske forsvaret refs for sine involveringer ved begge anledninger. Portugal slapp også inn to tidlige mål i åpningskampen mot Sveits.

– Det er helt horribelt forsvarsspill, konkluderte NRK-ekspert Ingvild Stensland i pausen.

Men som mot Sveits, skulle Portugal slå kraftig tilbake. En straffescoring av Carole Costa like før pause og et hodestøt fra Diana Silva et par minutter ut i den andre omgangen, gjorde at lagene var like langt.

– De har kommet tilbake i to kamper på rad nå. fra Det er et eventyr rett og slett, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Men eventyret skulle bli kortvarig for portugiserne. Daniëlle van de Donk vartet opp med en perlescoring fra 20 meter etter drøyt timen spilt. Det skulle også vise seg å bli det avgjørende målet.

– Jeg er glad for at vi vant, og at jeg scoret er fantastisk. Noen andre kunne gjort det og jeg hadde vært like glad som jeg er nå, sa van de Donk etter kampslutt.

JUBEL: Daniëlle van de Donk Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Stjernefrafall

Tross favorittstempelet før oppgjøret, puster nok nederlenderne lettet ut etter seieren. Nederland stilte nemlig ikke med toppet mannskap før møte.

Laget har slitt stort med skader og sykdom under mesterskapet. Stjernespiller Vivianne Miedema var det andre koronatilfelle i Nederlands spillertropp til nå i mesterskapet.

SE: Høydepunktene fra Nederland – Portugal Du trenger javascript for å se video. SE: Høydepunktene fra Nederland – Portugal

Tidligere har Jackie Groenen testet positivt for koronaviruset og ble satt i isolasjon. Nederlands førstekeeper og landslagskaptein Sari van Veenendaal er fra før av ute med skade.

Seieren gjør at Nederland er a poeng med Sverige i toppen av gruppe C med fire poeng.