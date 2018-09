EM-håpet lever for U21 etter to keepertabber: – Zalo på hanskene

Fikk Kongens fortjenstmedalje

Skøytelegenden Knut «Kupper'n» Johannesen (84) ble tirsdag tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull under en seremoni i Oslo rådhus. Han vant to OL-gull i tillegg til to sølv og en bronse i vinterlekene i 1956, 1960 og 1964. Han har også to VM-gull og to EM-gull som høydepunkter.