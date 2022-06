Det norske U21-landslaget vant den siste kampen i EM-kvalifiseringen mot Aserbajdsjan på Marienlyst tirsdag kveld.

– En utrolig prestasjon

Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim scoret Norges mål i 2-1-seieren, som gjør at Norge vinner gruppa og er kvalifisert til EM-sluttspillet neste sommer.

Matchvinner Erik Botheim er strålende fornøyd med å ha sendt Norge til EM.

– Det vi har klart nå er en utrolig prestasjon, slår han fast overfor NRK etter kampen.

Han forteller at Norge åpenbart var preget av anledningen.

– Vi var ikke så gode i dag, vi var nervøse, men det er naturlig i en så viktig kamp. Vi klarte heldigvis å ro det i land, sier spissen.

– Erling har ikke noe her å gjøre

Alle som er født etter 1. januar 2000 er spilleberettiget i EM. Det inkluderer dermed Erling Braut Haaland.

Men de som har et stort håp om at City-spissen skal spille for U21-landslaget i mesterskapet neste sommer, blir nok skuffet. A-landslaget skal nemlig spille to viktige EM-kvalikkamper midt i U21-EM.

Norges A-landslag har to kamper i EM-kvaliken fra 16-20. juni neste år, mens U21-EM spilles fra 9.-22. juni.

Erik Botheim vil uansett ikke at Haaland skal bli med, sier han spøkefullt.

– Hvis Erling kommer hit blir jeg kastet ut av laget, så jeg skal be ham holde seg på A-landslaget, flirer Botheim når NRK spør om han vil drive lobbyvirksomhet for å få med Haaland til U21-EM.

Botheim mener det vil være feil prioritering å bruke Haaland på et U21-nivå.

– Han har ikke noe her nede å gjøre, slår han fast.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud tror ikke det er veldig sannsynlig at han får med en av verdens beste spisser i troppen til EM.

– Det tviler jeg på. Hvis han vil, og både klubb og A-landslag vil, skal ikke jeg stå i veien for det. Men nå synes jeg vi skal ha fokus på dem som har spilt oss til EM, så lar vi den ligge, sier Smerud.

KAN SPILLE EM: Men trolig er Erling Braut Haaland opptatt med andre ting neste sommer. Foto: Javad Parsa / NTB

– Drøm som går i oppfyllelse

Mesterskapet arrangeres i Romania og Georgia fra 9. juni til 02. juli 2023.

Smerud er en lettet mann etter den knepne seieren tirsdag.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse for et lag som har kjempet veldig hardt og gjort en god kvalik. Det er helt fantastisk, og historisk, for det har ikke skjedd så ofte med Norge. Vi er veldig stolte i dag, sier Smerud til NRK etter kampen.

Han roser sin klubbløse matchvinner Erik Botheim.

– Han har gjort en helt vanvittig jobb. Jeg tror jeg leste at han hadde gått 170 dager uten å spille kamper, men så spiller han tre nesten fulle kamper og trener godt denne samlingen. Han er en maskin og gjort en «outstanding» samling både på og utenfor banen for oss, sier Smerud til NRK.

GLAD: Leif Gunnar Smerud kunne juble for sitt første sluttspill som U-landslagssjef. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Første siden 2013

Dermed skal Norge spille EM-sluttspill for U21-landslag for første gang siden 2013.

Den gangen kom Norge til semifinale med nåværende A-landslagsspillere som Stefan Strandberg, Omar Elabdellaoui og Ørjan Nyland på laget.

Smerud mener laget tirsdag var preget av høye skuldre.

– Vi var preget av anledningen, så ærlig må vi være. Det er litt av sjarmen med fotball, det er ikke ofte vi spiller så viktige kamper som dette. Men vi greide å ro det i land til slutt, sier Smerud.

U21-landslagssjefens unge spillere har imponert i kvalifiseringen og vinner gruppa foran lag som Kroatia, Finland og Østerrike.

16 nasjoner deltar i EM, og disse lagene er foreløpig kvalifisert:

– Helt sjukt at vi har fått det til

Belgia, England, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Georgia (arrangør), Romania (arrangør).

– Det er helt sjukt at vi har fått det til. All honnør til Erik (Botheim) som blir matchvinner, men også all honnør til hele laget. Det er mange profiler her som har bidratt til dette, men som ikke scorer mål eller har målgivende, og ros til støtteapparatet rundt. Selv om kampen i seg selv er jævlig dårlig, sier Strand Larsen til NRK.

Han ville helst bruke så lite tid som mulig på intervjuer etter kampen. Nå venter nemlig en feiring utover natten med laget.

– Ikke ring meg i morgen, i hvert fall, sier Strand Larsen med et smil.

SCORET: Jørgen Strand Larsen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

NFF-sjefen roser talentarbeidet

NFF-president Lise Klaveness er stolt over at U21-gutta sikret EM-billetten.

– Det er viktig for oss å komme til mesterskap, det er noe vi strategisk har satset mye på, sier Klaveness til NRK.

NFF-sjefen mener EM-billetten er et resultat av mye god jobbing i norsk fotball.

– Det at man nå kommer til mesterskap her, og lykkes med A-landslaget i Nasjonsligaen, er et tegn på at norske toppklubber har jobbet bra over tid og drevet vanvittig godt i talentarbeidet sitt, mener hun.

FIKK SLITE: Emil Konradsen Ceide og de norske gutta slet mer enn ventet mot Aserbajdsjan. Foto: Lise Åserud / NTB

EM-trekning i oktober

Hvilke lag Norge møter avgjøres i en trekning i Bucuresti 18. oktober i år. Playoff-trekningen om hvilke lag som møter hverandre for å sikre de siste billettene til EM, skjer 21. juni.

U21-EM vil også være en sjanse for de norske gutta å kvalifisere seg til sommer-OL i Paris i 2024.

– Jeg tror denne gjengen her vil dra dette så langt som mulig. Men vi måtte til EM først, og nå har vi klart det, sier Smerud.

Disse startet for Norge Ekspandér faktaboks Kristoffer Klaesson, Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Jesper Daland, Fredrik Oppegård, Emil Konradsen Ceide, Johan Hove, Kristian Malt Arnstad, Tobias Christensen, Jørgen Strand Larsen og Erik Botheim (K).

Et nervøst og avventende Norge slet lenge med å få hull på byllen tirsdag kveld, men i andre omgang løsnet det da haldenseren Strand Larsen satte inn 1-0 fra kloss hold etter et fint innlegg langs bakken fra Viking-spiller Sebastian Sebulonsen.

Norsk kjempetabbe

Ildar Alekperov utlignet for gjestene da en vanskelig pasning fra Markus Solbakken endte hos Jesper Daland, som bommet på ballen forærte Alekperov ballen som bakerste mann. Alene med Kristoffer Klaesson gjorde han ingen feil og satte inn 1-1.

Men Norge slo tilbake og økte til 2-1 da klubbløse Erik Botheim headet inn en dødball fra Håkon Evjen 13 minutter før slutt. Det holdt til seier og EM-billett.