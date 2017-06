– Jeg kan nesten si at det er flaks det ikke har skjedd før, sa generalsekretær Pål Bjerketvedt om U21-tabben som kostet laget tre poeng og en 5-0-seier.

– Når rutinene ikke er gode nok til at man fanger opp slike spesielle situasjoner, er det grunn til å si at dette kunne ha skjedd før, presiserer han overfor NRK.

I kampen mot Kosovo tidligere denne måneden spilte Kristoffer Ajer. Men etterpå viste det seg at han ikke var spilleberettiget, fordi han fikk to gule kort i en U19-kamp tidligere i år.

På NFFs pressekonferanse i dag fikk Bjerketvedt spørsmål om hvordan en slik tabbe kunne skje, og hva NFF vil gjøre med det.

– Ingen felles informasjon

– Vi har hatt mangel på gode rutiner, og det er årsaken til at dette skjedde. Riktignok er denne saken et resultat av mange uheldige omstendigheter, men det er likevel systemet som ikke er godt nok, sier Bjerketvedt til NRK.

– Vi har ikke en felles tilgang til informasjon om hvordan status er for karantener og gule kort, og spesielt rutiner for å fange opp situasjoner som dette, sier Bjerketvedt.

Han mener det var en rekke uheldige omstendigheter som lå bak U21-tabben.

– Poenget er at vi ikke har gode nok rutiner og sikkerhet som fanger opp karantener.

Bjerketvedts svar var at man nå skjerper rutinene og tar i bruk også UEFAs rutiner for å hindre at noe slikt.

Har etablert nye rutiner

– Vi har allerede etablert bedre rutiner, ikke minst informasjonsrutiner internt. Nå skal flere personer få informasjon om det samme, og kan fange opp eventuelle feil.

Han mente at det hittil har vært altfor mye opptil enkeltpersoner å holvde oversikt.

– Ved hjelp av både UEFAs og våre egne rutiner skal vi både på administrativt nivå og sportslig nivå sjekke status. Så skal vi klare å fange opp dette, sa Bjerketvedt.

– Hva tenker du om at det må en såpass stor skandale til før man oppdager systemsvikten?

– Skal ikke skje igjen

– Det synes jeg bare er trist, ikke minst for spillerne, trenerne og hele apparatet som leverte en fantastisk kamp og fikk en god start på kvaliken.

Generalsekretæren sier at de nye rutinene allerede er iverksatt.

– Det er farlig å garantere, men jeg tror jeg likevel velger å garantere at det ikke vil skje igjen, sier Pål Bjerketvedt.

