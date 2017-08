Elyounoussi åpner for klubbytte etter marerittstart

Elyounoussi ble stående med 23 kamper til tross for skadeopphold i sin første sesong, som ble avsluttet med scoring i sesongavslutningen.

Noen måneder senere ser alt annerledes ut.

Olympiakos har spilt to seriekamper og to kvalfiseringskamper i mesterligaen, men Elyounoussi har vært utelatt fra kamptroppen i samtlige oppgjør.

OPPTATT AV SPILLETID: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Situasjonen har gjort at han er blitt koblet til Alanyaspor, og 29-åringen bekrefter at det har vært interesse blant annet fra Tyrkia.

– Det er helt åpent, egentlig. For min egen del har jeg fortsatt hovedarenaen min og fokuset i Olympiakos. Jeg trives godt og har det bra. Men jeg har liksom ikke kommet helt i gang ennå, sier Elyounoussi til NRK.

– Han sa jeg ikke var førstevalg

Nedturen i sommer startet med inntoget av Besnik Hasi, som ble Olympiakos' fjerde manager på et knapt år.

Olympiakos begynte sesongoppkjøringen i Østerrike allerede i midten av juni, men da var Elyounoussi opptatt med landslagssamling.

– De startet litt tidligere med en ny trener, og jeg snakket med treneren, og han sa jeg kom litt for sent i gang. At han har valgt spillerne nå siden det var noen viktige kamper i mesterligakvalifiseringen. Han kjente ikke så godt til meg, og han sa at jeg ikke var førstevalget. Han sa at han ville bruke meg hvis jeg viser meg frem på trening, sier Elyounoussi.

Men da 29-åringen kom ordentlig i gang med treningen, smalt det i ankelen. Dermed mistet han nye tre uker.

– Det har selvfølgelig ikke bidratt til å styrke stillingen min på laget, sier Elyounoussi.

– En maks uheldig start?

– Ja, det kan du si. Men sånn er fotballen. Det svinger veldig fort. Jeg spilte de fleste kampene i fjor og var med på å vinne ligaen og spilte en bra sesong, synes jeg selv. Og så bytter vi trener, så det har vært litt opp og ned. Jeg må bare stole på mine egne ferdigheter.

– Uholdbart på sikt

Landslagssjef Lars Lagerbäck understrekte allerede ved uttaket til Aserbajdsjan- og Tyskland-kampene at Elyounoussi var en del av troppen på grunn av tidligere prestasjoner.

Det blir imidlertid umulig for svensken å gi ham tillit fremover hvis ikke situasjonen endrer seg.

– På sikt blir det uholdbart, et sted går smertegrensen. Hvis han er helt i fryseboksen i Hellas, er det best å bytte klubb. Den ballen har han selv, men vil han spille i landslaget, må han få spilletid, sier Lagerbäck, som også påpeker at det må dukke opp «noe eksepsjonelt» hvis Elyounoussi skal forlate landslagssamlingen.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger torsdag 31. august ved midnatt norsk tid.

– Jeg har to år igjen (av kontrakten) og mitt hovedmål er at jeg skal kjempe meg tilbake, men om det dukker opp noe som er interessant, så får vi se, sier 29-åringen.