– Det er ikke det at Berit Kjøll har gjort noe galt. Men Zaineb Al-Samarai er for oss en sterk kandidat, sier Olav Skrudland, president i biljardforbundet.

Han er ikke alene om å mene det.

– Vi har jo nominert Zaineb av en grunn: at vi ønsker et skifte, og det er vi klare på, sier presidenten i skytterforbundet, Bjørn Harald Vik.

I juni skal det velges ny idrettspresident. Der kan det gå mot at den sittende presidenten blir skiftet ut viser en kartlegging NRK har gjort. Det er tre kjent kandidater til vervet: Berit Kjøll, Zaineb Al-Samarai og Åsne Havnelid.

NRKs opptelling viser at det foreløpig er et overveldende flertall som ønsker Zaineb Al-Samarai.

Dette er presidentkandidatene Ekspandér faktaboks Berit Kjøll (67): Har vært idrettspsident i fire år. Tidligere har hun vært administrerende direktør i både Flytoget, Tusenfryd og Steen & Strøm og direktør i Huwaei Norge. Har også vært styreleder i Turistforeningen i tillegg til styreverv i blant annet DNB, SAS, Hurtigruten og Oslo universitetssykehus. Zaineb Al-Samarai (35): Kom til Norge som flyktning fra Irak. Hun har vært vararepresentant på stortinget og sittet i bystyret i Oslo for Arbeiderpartiet. Jobber til daglig med kommunikasjon og har altså sittet fire år i idrettsstyret. Har vært leder for Holmlia sportsklubb og sittet i styret i Vålerenga Fotball. Åsne Havnelid (61): Havnelids siste jobb var som administrerende direktør i Norsk Tipping. Hun ga seg der i 2022. Tidligere har hun vært både generalsekretær i Norges Røde Kors, assisterende toppidrettssjef og direktør for ski-VM i Oslo i 2011. Hun har vært rektor på Norges Idrettshøgskole og har sittet i styret i NRK og Vinmonopolet.

– Har ikke klart å skape engasjement

På idrettstinget er det totalt 164 personer som skal stemme frem en idrettspresident. 75 av disse er fra særforbund, 75 er fra idrettskretser, mens de siste 14 er idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves altså minst 83 stemmer for å være sikker på å vinne valget. Den sittende presidenten har foreløpig kun fire stemmer.

KANDIDATENE IDRETTEN STØTTER: Dersom Viken idrettskrets (som har meldt inn både Al-Samarai og Havnelid) stemmer på Al-Samarai i valget, har hun allerede nå støtte fra 54 stemmer. Dersom Viken stemmer på Havnelid, har Havnelid 14 stemmer, mens Al-Samarai har 41. Berit Kjøll har støtte fra to særforbund og har dermed fire stemmer per nå. Grafikk: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Det at hun ikke har klart å få mer støtte enn disse tallene viser, selv uten noen rene skandaler, det er en ganske knusende dom over hennes tid som idrettspresident, sier NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt.

Han mener Kjøll ikke har vært god nok til å samle idretten og få nok politisk gjennomslag i viktige saker.

OL: Berit Kjøll har vært til stede på to pandemi-OL i sin tid som president. Pandemien er bare en av utfordringene norsk idrett har stått i de fire siste årene. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror ikke Kjøll har skjønt organisasjonen godt nok, hun har ikke klart å skape engasjement på grasrota i den grad hun burde og hun har heller ikke fått gjennomslag i veldig viktige saker for en idrett i akseptert krise.

Den analysen er ikke håndballpresidenten enig i.

– Hun har hatt pandemi i tre år og krig i ett år. Hun har løst de utfordringene veldig bra sammen med det politiske miljøet i Norge, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio om hvorfor han ønsker at Berit Kjøll skal gjenvelges som idrettspresident.

Han begrunner videre:

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Hun har vært veldig flink til å lage gode betingelser i idretten i vanskelige tider. Les: Støtte i pandemien, strømstøtte og andre ting. Hun har vært kjempeflink til å få frem at idretten er til for dem som trenger det mest. Hun har laget ny parastrategi sammen med sine. Ikke minst må vi huske at hun har skiftet ledelse i NIF, det er krevende. Omorganisering i NIF er krevende. Og alt dette har hun gjort på en veldig fin måte. Ikke minst har hun vært flink internasjonalt på å være tydelig på vegne av norsk idrett, sier Lio.

Det var håndballforbundet som stod fremst i arbeidet med å få Berit Kjøll valgt som president i 2019. Nå er det et av to særforbund som har fremmet hennes kandidatur til gjenvalg.

– Vi trenger stabil ledelse. Ikke på 62 år, foruten Bangstad som fikk 11 år fra 1973 til 1984, har vi klart å velge en leder to ganger. Det tror jeg vi skal øve oss på. Jeg tror norsk idrett trenger å øve seg på å være gode for den lederen de velger seg. Uten bråk og leven og store diskusjoner internt, og det har vært veldig fint i den perioden vi har vært gjennom, sier Lio.

Hverken Berit Kjøll eller Zaineb Al-Samarai ønsket å stille til intervju til denne saken.

NRKs kartlegging av presidentkandidater Ekspandér faktaboks Ønsker gjenvalg for Berit Kjøll: Norges Håndballforbund (3 stemmer)

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (1 stemme) Ønsker/har meldt inn Zaineb Al-Samarai som kandidat: Norges Skytterforbund (2 stemmer)

Norges Svømmeforbund (2 stemmer)

Norges Motorsportforbund (1 stemme)

Norges Luftsportforbund (1 stemme)

Norges Ishockeyforbund (1 stemme)

Norges Bowlingforbund (1 stemme)

Norges Brettforbund (1 stemme)

Norges Biljardforbund (1 stemme)

Norges Fekteforbund (1 stemme)

Viken idrettskrets (13 stemmer)

Innlandet idrettskrets (8 stemmer)

Troms og Finnmark idrettskrets (7 stemmer)

Trøndelag idrettskrets (7 stemmer)

Oslo idrettskrets (5 stemmer)

Møre og Romsdal idrettskrets (4 stemmer) Ønsker/har meldt inn Åsne Havnelid som kandidat: Norges Vektløfterforbund (1 stemme)

Viken idrettskrets (13 stemmer) Har meldt inn kandidat, men ønsker ikke si hvem: Norges Styrkeløftforbund Avventer/har ikke bestemt seg: Norges Fotballforbund (4 stemmer)

Norges Skiforbund (3 stemmer)

Norges Friidrettsforbund (3 stemmer)

Norges Bedriftsidrettsforbund (3 stemmer)

Norges Kampsportforbund (2 stemmer)

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (2 stemmer)

Norges Cykleforbund (2 stemmer)

Norges Bandyforbund (2 stemmer)

Norges Orienteringsforbund (2 stemmer)

Norges Rytterforbund (2 stemmer)

Norges Volleyballforbund (2 stemmer)

Norges Klatreforbund (1 stemme)

Norges Golfforbund (1 stemme)

Norges Tennisforbund (1 stemme)

Norges Basketballforbund (1 stemme)

Norges Skiskytterforbund (1 stemme)

Norges Triatlonforbund (1 stemme)

Norges Dykkeforbund (1 stemme)

Norges Fleridrettsforbund (1 stemme)

Norges Badmintonforbund (1 stemme)

Norges Padleforbund (1 stemme)

Norges Danseforbund (1 stemme)

Norges Bordtennisforbund (1 stemme)

Norges Seilforbund (1 stemme)

Norges Skøyteforbund (1 stemme)

Norges Bueskytterforbund (1 stemme)

Norges studentidrettsforbund (1 stemme)

Norges Bokseforbund (1 stemme)

Norges Bryteforbund (1 stemme)

Norges Judoforbund (1 stemme)

Norges Hundekjørerforbund (1 stemme)

Norges Kickboxing Forbund (1 stemme)

Norges Roforbund (1 stemme)

Norges Functional Fitnessforb (1 stemme)und

Norges Squashforbund (1 stemme)

Norges Curlingforbund (1 stemme)

Norges Castingforbund (1 stemme)

Norges Softball og Baseball Forbund (1 stemme)

Norges Ake-, Bob-, Og Skeletonforbund (1 stemme)

Vestlandet idrettskrets (8 stemmer)

Agder idrettskrets (7 stemmer)

Vestfold og Telemark idrettskrets (7 stemmer)

Rogaland idrettskrets (5 stemmer)

Nordland idrettskrets (4 stemmer) Har ikke svart: Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Cricketforbund

Norges Rugbyforbund

– Sjelden vi opplever så stort engasjement

Det er viktig å understreke at flertallet i norsk idrett foreløpig ikke har tatt stilling til hvem de ønsker som idrettspresident. Hele 39 særforbund og fem idrettskretser har foreløpig ikke bestemt seg/avventer valgkomiteens innstilling. Flere av de som har meldt inn kandidater opplyser også at de foreløpig ikke vet hvem de faktisk vil stemme på i valget.

Valgkomiteen opplyser til NRK at de nå er i gang med arbeidet for å finne det de mener er den beste kandidaten. De ønsker ikke å kommentere prosessen før de kommer med sin innstilling om noen måneder.

STØTTE: Zaineb Al-Samarai har foreløpig mest støtte av de tre presidentkandidatene til Norges idrettsforbund. Foto: Arbeiderpartiet

Som NRK skrev for litt siden, har over halvparten av idrettskretsene nominert Al-Samarai til presidentvervet. I tillegg bekrefter altså ni av de 55 særforbundene at de har gjort det samme.

– Zaineb (Al-Samarai) har en imponerende CV med relevant utdanning og arbeidserfaring innen kommunikasjon, myndighetsarbeid og politikk – tre nøkkelkvalifikasjoner i rollen som idrettspresident. Vi opplever videre Zaineb som en god relasjonsbygger, sier visepresident i Brettforbundet, Kjetil Ostling.

Flere særforbund bruker lignende ord om Al-Samarai:

– Hun er godt kjent med alle nivå i idretten, og i våre øyne anerkjenner hun det faktum at organisasjonen må bygges nedenfra og opp, skriver president i motorsportforbundet, Emilie Westbye, i en e-post til NRK.

Al-Samari ble valgt inn i idrettsstyret samtidig som Berit Kjøll ble valgt som president. I styret har alle medlemmene ansvar for å følge opp noen særforbund hver. 35-åringen har blant annet fulgt opp Biljardforbundet. De er meget imponert over jobben hun har gjort.

– Det er sjelden vi opplever et så stort engasjement fra øverste hold. Hun har stilt opp, tatt ansvar og tatt godt vare på oss i denne perioden. Det sier litt om henne, hun ser alle og ser at alle er like mye verdt. Det er noe vi ønsker i en president, sier Olav Skrudland i biljardforbundet.

PRESIDENT: Berit Kjøll strekker hendene i været og jubler etter å ha blitt valgt som idrettspresident i 2019. Til venstre står Sven Mollekleiv som tapte valget med én stemme. Foto: Geir Olsen / NTB

– Viktig å få Åsne Havnelid inn i systemet

Det er kun ett særforbund som har fremmet kandidaturet til den tredje kandidaten, Åsne Havnelid. Det forbundet er vektløfterforbundet.

– Hun er samlende, dyktig og har hatt en del år i Norsk Tipping også, sier president Stian Grimseth.

Vektløfterforbundet er samtidig tydelige på at de foreløpig har ønsket å fremme en god kandidat til valgkomiteen i NIF. De har ikke vedtatt hvem de faktisk skal stemme på.

– Det var viktig å få en kandidat som Åsne Havnelid inn i systemet. Så registrerer jeg at Zaineb (Al-Samarai) og Berit (Kjøll) også stiller, det er bare flott det. Vi må bare ha tillit til at valgkomiteen gjør en god jobb med disse kandidatene. De må vurdere hva norsk idrett trenger fremover. Det vil de ha som hovedfokus, det er jeg trygg på, sier Grimseth.

KANDIDATER: Berit Kjøll og Åsne Havnelid, her avbildet i 2016 da de var henholdsvis styreleder i DNT og generalsekretær i Røde Kors. Foto: Vidar Ruud / NTB

Havnelid snakker om frivillighet, idrettens rammevilkår og å engasjere barn og unge som sine viktigste saker dersom hun blir valgt.

– Jeg tror at jeg har en ledererfaring og bakgrunn som er relevant. Jeg kjenner idretten godt, og har vært en del av idretten hele livet. jeg er veldig glad i idretten og har hatt mange ulike roller, både som utøver, trener, frivillig og også ansatt. Nå har jeg sagt til valgkomiteen og idretten at nå har jeg en tilgjengelighet og er veldig motivert. Også er det opp til valgkomiteen og idrettsdemokratiet å avgjøre hvem de vil ha, sier Havnelid.

Valget gjøres på idrettstinget i Bergen den 4. juni.