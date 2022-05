De Bruyne avviser at han feiret som Haaland i målfest: – Jeg visste ikke det

Det var ingen tvil om hvem som spilte den store hovedrollen på Molineux. Kevin De Bruyne ga seg ikke før han hadde scoret fire mål – og prestasjonen høster hyllest fra flere hold.

– Han var strålende. Kevin De Bruyne var utspekulert, sa tidligere Celtic-spiller Chris Sutton på BBC Radio.

– Han bare viser seg frem nå, skrev Gary Lineker på Twitter etter det fjerde målet.

Etter at belgieren hadde scoret hat trick, feiret han på en litt annerledes måte enn han pleier. Feiringen var slående lik Haalands «lotus-feiring».

FIREMÅLSSCORER: Slik feiret De Bruyne etter det tredje målet. Foto: PETER POWELL / Reuters

– Vi har sett denne feiringen et sted før ..., skriver Sky Sports på sin Twitter-konto, og tagger de to fotballstjernene.

Men selv avviser De Bruyne påstandene, og sa at han ikke visste at det han gjorde var å feire som Haaland før han ble spurt om det i intervjuer.

– Jeg visste ikke det engang. Jeg gjorde det bare fordi jeg hadde scoret tre. Det skjer aldri, sier en lattermild De Bruyne til Sky Sports.

Se feiringen og alle scoringene her:

Om Haaland: – Vil tilpasse seg perfekt

Haaland var et tema både før og etter kampen. Da Pep Guardiola fikk spørsmål om nordmannen på pressekonferansen i forkant, var han svært ordknapp om den omtalte overgangen.

– Vi snakker ikke om det, sa Guardiola til Sky Sports vist på TV 2.

ÅPNER OPP: Pep Guardiola sa litt mer om Haaland etter kampen. Foto: Rui Vieira / AP

Etter 5-1-seieren over Wolverhampton åpnet spanjolen noe mer opp om Haaland-signeringen.

– Det er klubbens beslutning å gjøre gode signeringer for fremtiden. Forhåpentligvis kommer han for mange, mange år, og jeg er sikker på at han vil tilpasse seg perfekt til laget vårt neste sesong, sier Guardiola til samme kanal.

– Spillerne gjør deg til en god manager. Han er et utrolig, ungt talent i en perfekt alder. Jeg er sikker på at vi kan hjelpe han med å komme så godt til rette som mulig.

Ga City drømmestart

Men lenge før nordmannen tar på seg den lyseblå drakta, er det andre som briljerer på City. Det ble et belgisk show fra start borte mot Wolverhampton, der De Bruyne sendte City i føringen allerede etter syv minutter. Han spilte ball til Bernardo Silva og gikk på løp bak forsvaret. Deretter ble han spilt fri av lagkameraten og avsluttet fra skrått hold.

Ikke lenge etter ble den lyseblå jublingen avbrutt et lite øyeblikk, da Pedro Neto fant Leander Dendoncker som avsluttet fra om lag ti meter. Dermed stod det 1-1.

LYNKJAPP: Her feirer De Bruyne etter at han hadde scoret sitt andre mål på ti minutter. Foto: PETER POWELL / Reuters

Men De Bruyne satt inne med flere scoringer. Fire minutter senere sendte belgieren de lyseblå tilbake i føringen. Og hat tricket var komplett på 17 minutter – før det i det hele tatt var spilt en halvtime på Molineux.

Det fjerde kom etter en time. Ballen trillet ut fra feltet til belgieren som dunket den inn fra ti meter. Det er andre gang en City-spiller scorer fire mål i én og samme kamp. Forrige var Gabriel Jesus mot Watford i april.

– Det er alltid spesielt å score fire mål. Det burde vært fem. Vi kontrollerte kampen veldig bra, og kunne ha scoret flere mot et Wolves-lag som er solide i forsvar, sa De Bruyne til Sky Sports etter målfesten.

De Bruyne endte likevel ikke alene på den lyseblå scoringslista. Også Raheem Sterling skrev seg på da han satte inn Citys femte. 5-1-seieren sikret tre poeng, og gjør at City fortsatt troner på toppen av Premier League-tabellen når det nærmer seg sesongslutt.

Snakker ikke om Haaland

Selv om tre viktige poeng i kampen om ligatittelen stod på spill før onsdagens kamp, var det ikke bare selve kampen som var tema før oppgjøret. For etter at Manchester City bekreftet Haalands overgang, har det knapt blitt snakket om noe annet i fotballverden. Men Guardiola hevdet at det ikke er et tema innad i klubben.

TIDLIGERE PRAT: Haaland og Phil Foden utvekslet noen få ord etter mesterligakampen mellom Borussia Dortmund og Manchester City i april. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

På spørsmål om spillerne hadde fått med seg nyheten, sa han at han heller ikke hadde snakket med spillerne om overgangen. Likevel er vanskelig å komme utenom den siste ukens største fotballovergang. Fernandinho fikk også spørsmål om Haaland, og hadde litt mer å si.

– Vi har vist hvor gode vi er, og de siste fem-seks årene har vi tatt titler. Jeg er så stolt av spillerne og når han (Haaland) kommer gjetter jeg at han vil gi veldig mye til dette laget, sa Fernandinho.