Elden: – Håndballforbundet burde tatt grep tidligere

– Det er uheldig at det har tatt så lang tid før de kommer og beklager den situasjonen som har funnet sted. Vi noterer at de nå gjør det og mener at de burde undersøkt litt mer og tatt grep tidligere, sier han.

Bakgrunnen for kritikken kommer etter at Nora Mørk i et intervju med VG tidligere i dag hevdet at de stjålne, private bildene også har sirkulert blant norske herrelandslagsspillere.

Elden mener også det er rart at forbundet ikke støtter sine egne i en slik sak.

– Vi har også reagert på at håndballforbundet ikke er villig til å støtte Mørk i slike saker, ved å nekte å dekke bistandsadvokat og ordninger rundt dette, forteller Elden.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ikke mottatt bevis

Mørk varslet forbundet om at bildene ble spredt blant spillerne på herrelandslaget allerede 30. oktober. Ifølge Elden har de ikke mottatt bevis eller dokumentasjon, som tilsier at bildene er spredd videre mellom noen på herrelandslaget.

– Forbundets undersøkelser bekreftet at bildene bare har blitt mottatt, noe som ikke er ulovlig. De har mottatt, men hvis de spres, vil de måtte stå til ansvar som alle andre, sier Elden.

– Vi har ikke foretatt noen anmeldelse fordi vi ikke har fått bevis eller dokumentering på spredning. Ingen er ansvarlig for det man får inn på telefonen sin med mindre man har bestilt det selv, sier Elden.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har tidligere uttalt til NRK at de ferdige med denne saken.

– Vi ga Nora et offisielt svar på henvendelsen hennes og i følgebrevet til svaret står det helt tydelig at dersom hun ønsker å gjøre det offentlig, så må hun gjerne gjøre det. Så kan vi svare henne offentlig, og det er det vi har gjort nå, sa håndballpresidenten til NRK tidligere tirsdag.

LANDSLAGSTRENER: Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Trist og leit

Landslagssjef Thorir Hergeirsson forstår at 26–åringen har det tungt, men håper å få se henne på landslaget i mange år fremover.

– Jeg har stor respekt for hennes følelser i denne saken. Og så håper jeg at ledelsen i forbundet og Nora får løst dette, sier han til NRK.

Hergeirsson har ikke hatt kontakt med herretrener, Christian Berge om saken.

– Jeg sendte denne meldingen til mine overordnede i forbundet, og jeg mener det er ledelsen ansvar å ta saken videre. Jeg har hverken leder, eller personalansvar for herrelandslaget, så derfor har jeg ikke snakket med noen der.