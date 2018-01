Håndballpresidenten: – Vi er ferdig med denne saken nå

– Vi er ferdig med denne saken nå, men er klar til å snakke med Nora hvis hun vil, sier Lio.

Det var VG som tirsdag skrev at Nora Mørk vurderer sin fremtid på landslaget etter at det har sirkulert private bilder av henne blant spillere på herrelandslaget i håndball.

– Det må være opp til hver enkelt som er så heldig som er tatt ut til et landslag, å avgjøre om de vil spille eller ikke, sier Lio i en kommentar til NRK.

Mørk mener at håndballforbundet har opptrådt svært unnvikende og at de har forsøkt å dysse ned opplysningene hun har gitt dem om saken.

Håndballspilleren har ønsket en offentlig beklagelse fra Norges Håndballforbund for måten de har håndtert saken på. Forbundet har på sin side ønsket å behandle saken internt.

Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ønskelig å holde det internt

Det var under en landslagssamling i fjor høst at Nora Mørk oppdaget at private bilder av henne hadde blitt spredt på nett etter at telefonen var blitt utsatt for hacking.

30. oktober i fjor varslet Nora Mørk Norges Håndballforbund om at bildene også skal ha havnet blant spillere på herrelandslaget. 16. januar ble saken så offentlig kjent via VG .

Lio benekter imidlertid at forbundet har forsøkt å dysse ned saken.

– Dette var en sak som ikke var offentlig, det var ikke offentlig at herrelandslaget var involvert, og det var heller ikke en offentlig saksbehandling. Dette er en type saker som alle organisasjoner ønsker å behandle internt, og det gjorde vi.

– Håndtering av saker mellom mennesker på dette nivået er det ønskelig at vi holder internt, så langt som råd er, uansett status og stilling, sier Lio.

– Har lært noe på veien

– Har dere gjort det dere kunne i denne saken?

– Vi har svart til Nora at vi har gjort det vi kunne for at denne saken skulle bli behandlet så godt som mulig til det beste for Nora. Vi erkjenner at vi har lært noe på veien og at vi kunne ha gjort noe annerledes, men det vi har gjort har vi gjort i aller beste mening og det var det beste vi kunne gjøre – slik saken stod, forteller håndballpresidenten.

– Vi ga Nora et offisielt svar på henvendelsen hennes og i følgebrevet til det svaret står det helt tydelig at dersom hun ønsker å gjøre det offentlig, så må hun gjerne gjøre det. Så kan vi svare henne offentlig, og det er det vi har gjort nå.

