Nora Mørk hevder bilder er spredt til herrelandslaget

Ifølge avisen truer landslagsprofilen med å slutte på landslaget etter at hun fikk tips om at bilder av henne var spredt blant spillere på herrelandslaget, som i øyeblikket deltar i EM i Kroatia.

– Jeg ble helt knust. Det er mitt miljø, og jeg trodde at dette var folk som skulle passe på meg. Jeg ble skikkelig skuffet og lei meg, sier Mørk til VG.

Ifølge Nora Mørk skal Norges Håndballforbund ha blitt varslet om forholdet 30. oktober. Det har siden blitt holdt flere møter om saken, blant annet med Norges idrettsforbund til stede, uten at partene ble enige.

Ble hacket

Det var under en landslagssamling i fjor høst at Nora Mørk oppdaget at private bilder av henne hadde blitt spredt på nett etter at telefonen var blitt utsatt for hacking.

En mann i 20-årene tilstod ugjerningen.

Györ-spilleren gikk siden til anmeldelse av personer som hadde spredt bildene videre.

– Flere personer vil bli anmeldt. Det er nå kampen begynner. Jeg kommer ikke til å gi meg, sa hun da.

– Vurderer fremtiden

26-åringen mener at forbundet har forsøkt å dysse ned saken, og ga Håndballforbundet frist til tirsdag med å komme med en offentlig beklagelse for måten de har håndtert saken på.

– Forbundet har fått beskjed om at jeg vurderer fremtiden min på landslaget. Jeg vet ikke om jeg vil være en del av et forbund som verner mer om kolleger som bedriver seksuell trakassering enn meg selv, sier Mørk til VG.

– De sier at det ikke er «hensiktsmessig» å komme med en offentlig beklagelse, men at jeg kan få en privat i stedet.

Forbundet beklager

I et brev til Mørk, signert håndballpresident Kåre Geir Lio, beklager derfor Håndballforbundet personlig til Nora Mørk.

«... vi beklager at det vi har gjort ikke oppleves som tilstrekkelig og riktig», heter det blant annet i brevet, som VG har fått tilgang til.

I en e-post til avisen benekter han at forbundet har forsøkt å dysse ned saken. Han bekrefter imidlertid at bildene har vært i omløp hos noen landslagsspillere.

– For meg er ikke dette er en politisak, som forbundet har ment. Jeg vil bare si at jeg har blitt trakassert av kollegene mine, og at jeg reagerer på hvor lang tid det har tatt siden forbundet ble varslet, kommenterer Mørk.