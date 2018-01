Myrhol ringte Mørk for å skvære opp: – Det var vi som meldte til Nora at bildene var på vei rundt

Tirsdag skulle Myrhol og de norske håndballherrene forberede seg til kamp mot Østerrike, men dagen startet heller med saken om avsløringen om at Nora Mørks bilder ble spredt til herrelandslaget.

– Timingen kunne ikke ha vært verre. Men nå må vi bare forholde oss til det. Timingen er elendig, men vi skal stå sterke gjennom det og klare det, sier Myrhol.

– Har du snakket med Nora?

– Jeg ringte Nora med en gang jeg våkna i dag. Det gikk fint. Jeg synes og at det er godt å få snakket ut. Jeg har snakket med Nora tidligere om det her, og liker å si det ansikt til ansikt, og komme med mine ærlige synspunkter. Jeg tror da at kommunikasjonen er bedre enn å ta det gjennom pressen, svarer han.

Meldte fra til Mørk

Myrhol mener også at framstillingen av spredningen er uriktig.

– Det var vi som meldte til Nora at bildene var på vei rundt. Vi føler at vi har støttet Nora som lag, sier Myrhol.

Han er opptatt av å støtte Nora Mørk i en vanskelig sak, og påpeker også:

– Jeg er uenig i tidspunktet, og det har jeg sagt til Nora. Og det er forskjellen på alvorlighetsgraden av ting. Det er en samlet tropp her som anerkjenner at Nora synes det er trist. Men så mye gode gutter som vi er, og måten vi behandler det på, er det en samlet tropp som støtter Nora, sier Myrhol.

Sagosen: Vanskelig å finne bra timing

Sander Sagosen synes det er viktig at laget står samlet.

– Det er vanskelig å finne en bra timing for en slik sak. Det er mye følelser i sving, og det er ikke enkelt. Vi er her for å spille håndball. Vi skal prestere, og representere landet på en best mulig måte, sier Sagosen.