– Det var flere som klarte å treffe selv om forholdene varierte, så jeg legger skylden på meg selv, sier Tandrevold etter målgang.

– Jeg ble veldig nervøs da det kom så mye vind, fordi jeg føler meg ikke helt trygg på de forholdene der. Det skal være mulig å skyte bedre enn det jeg gjorde, men jeg klarte ikke å tenke det der og da, sier forteller hun.

Vinden skapte store problemer for de norske jentene på dagens skiskytterstafett. Etter 12 ekstraskudd og tre strafferunder endte de på den sure fjerdeplassen

Tandrevold sier det er ekstra bittert når de norske jentene var så nære pallen.

– Vi hadde muligheten, og når man ser hvor kort det er opp så skal jeg innrømme at jeg teller hvor mange sekunder det tar å gå strafferunde, forteller Tandrevold etter at pallen glapp med 12 sekunder.

Ekstrem vind

Også Tiril Eckhoff måtte ut i strafferunde etter tøffe vindkast.

– Det er skikkelig dritt, du har ikke sjanse til å trekke av fordi siktet beveger seg så mye, sa Tiril Eckhoff til NRK etter sin etappe.

FJERDEPLASS: Marte Olsbu gikk Norge inn til en fjerdeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Marte Olsbu kjempet Norge inn i tetkampen på siste etappe, men tre ekstraskudd på siste skyting gjorde at pallen glapp.

– Vi var veldig nærme, nærmere enn jeg trodde da jeg kom inn til skyting. Jeg måtte bruke noen ekstraskudd på siste skyting, og da ble det for tøft. Det er veldig kjipt å få den fjerdeplassen, forteller Olsbu.

Det ble en kamp mot vinden på standplass, og landet med færrest ekstraskudd tok også hjem gullet.

Hviterusslands slapp unna strafferundene, og med ni ekstraskudd holdt det til seier.

Darja Domratsjeva gikk siste etappe for dem, og hadde full kontroll på oppløpet. Hun kunne ta med seg flagget over målstreken, men der var vinden så sterk at det hviterussiske flagget blåste av stangen.

Sverige tok et overraskende sølv, foran Frankrike.

God start

Men det startet flott. På første etappe var forholdene rolige, og Synnøve Solemdal måtte kun bruke ett ekstraskudd. Hun sendte Tiril Eckhoff ut på andre etappe i tetkampen.

Men på Eckhoffs andre skyting tok vinden tak, og Norge måtte ut i en strafferunde.

Og vinden ville ikke gi seg.

Ingrid Landmark Tandrevold måtte se at to blinker ble stående etter at hun hadde skutt ferdig sin stående skyting. Dermed ble det ytterligere to strafferunder, og Norge falt av i gullkampen.

Marte Olsbu smalt ut på siste etappe i god fart, og etter fult hus på første skyting hadde Norge fortsatt et håp om medalje inn til siste skyting.

– Det er kraftig vind fra venstre, meldte Ola Lunde inne på stadion.

Dermed måtte Olsbu benytte seg av alle tre ekstraskuddene, og det ble en luke opp til Sverige og Frankrike på pallen.

Den klarte aldri Norge å tette, og de måtte nøye seg med en fjerdeplass.

– Det gikk opp og ned hele veien. Fjerdeplass er egentlig et greit resultat, men i OL er det medalje som gjelder. Det var litt av en stafett, sier Synnøve Solemdal.