Ekspertenes tabelltips: Slik ender Premier League 20/21

Årets Premier League-sesong blir noe annerledes, som alt annet under koronapandemien. Kampene spilles fremdeles for tomme tribuner, men det stopper ikke fotballelskende supportere fra å glede seg til sesongstart.

Og som alltid er det mange ubesvarte spørsmål før den øverste ligaen i England sparkes i gang lørdag.

Slik spilles 2020/21-sesongen: Lett Premier League-start for Solskjær og Manchester United

Sikrer Liverpool trofeet for andre år på rad? Tar Manchester City tilbake tronen?

Og kan Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hamle opp med Jürgen Klopp og Pep Guardiolas menn?

Arne Scheie

Mangeårig fotballkommentator i NRK og Manchester United-supporter.

Arne Scheie var sportskommentator i NRK frem til 2013. Foto: NRK

Se Arne Scheies tabelltips Ekspandér faktaboks Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea Arsenal Tottenham Wolverhampton Everton Leicester Sheffield United West Ham Leeds United Crystal Palace Newcastle Southampton Burnley Aston Villa West Bromwich Brighton Fulham

– Hvorfor tror du Liverpool vinner Premier League?

– Det som taler mot er at det er veldig sjeldent et lag klarer å forsvare tittelen. Men Liverpools mannskap og måten de gjennomføre fjorårssesongen gjør at jeg under tvil setter de foran City.

– Hvilken nysignering er den beste og hvorfor?

– Det gjør meg litt usikker, fordi Chelsea har gjort to gode tyske signeringer ... Jeg tror Timo Werner til Chelsea er den beste.

– Hva er du mest spent på foran årets sesong?

– Det er jo mange ting. Hvordan dette med korona blir. Hvordan det blir en hel sesong og spille uten tilskuere. Hvordan det påvirker spillerne og interessen.

– Og jeg er jo veldig spent på om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kan ta nye steg. Kan de ta så gode og lange steg at mitt tips på plass nummer en og to er i fare?

Tete Lidbom

Programleder i Heia Fotball.

Tete Lidbom er programleder for Heia Fotball sammen med Sven Bisgaard Sundet. Foto: Eivind Stuevold

Se Tete Lidboms tabelltips Ekspandér faktaboks Manchester City Liverpool Tottenham Arsenal Chelsea Manchester United Everton Wolverhampton Southampton Crystal Palace Leicester Newcastle Sheffield United Brighton Leeds United Burnley West Bromwich West Ham Fulham Aston Villa

– Hvorfor tror du Manchester City vinner Premier League?

– Manchester City kommer til å rive tilbake Premier League-trofeet fra Liverpool i år. Dette blir nok Pep Guardiolas siste sesong på benken på Etihad, og han har nok analysert fjorårets feilsteg til minste detalj.

James Rodríguez kom nylig til Everton fra Real Madrid. Foto: Sergio Camacho / AFP

– Han har også fått inn Nathan Aké i forsvaret. Og om de mest sentrale i hver lagdel holder seg lenger unna skadelista enn i fjor, vil de vinne årets sesong med god margin.

– Hvilken nysignering er den beste og hvorfor?

– Chelsea har stupt ned i oljefondet til Roman Abramovitsj og fått seg noen skikkelig gøye spillere, men samtidig har de handlet uten å tenke på de utfordringene de faktisk hadde i fjor.

– Derfor vil jeg heller trekke fram Evertons kjøp av midtbanetrioen Allan, (Abdoulaye) Doucouré og James Rodríguez, som kommer inn i en midtbane som i fjor lå på dødsleiet, med muskler, energi og kreativitet.

– Hva er du mest spent på foran årets sesong?

– Jeg gruer meg til en hel sesong som må lide under pandemiens restriksjoner. Og så håper jeg så inderlig at TV 2 gir seerne muligheten til å skru av den falske publikumslyden, som er det døveste oppfinnelsen siden e-sigaretter. Når det er sagt blir det fabelaktig å endelig få i gang Premier League og den vante helgerutinen igjen.

Carl-Erik Torp

NRKs fotballekspert.

Carl-Erik Torp er en tidligere fotballspiller og nå ekspert for NRK. Foto: Julia Marie Naglestad

Se Carl-Erik Torps tabelltips Ekspandér faktaboks Liverpool Manchester City Chelsea Arsenal Manchester United Tottenham Leicester Wolverhampton Everton Leeds United Southampton Newcastle Sheffield United Brighton Crystal Palace West Ham Aston Villa West Bromwich Burnley Fulham

– Hvorfor tror du Liverpool vinner Premier League?

– Det er fordi de har så mange strenger å spille på. De var så sterke og stabile i fjor. De har rett og slett vært verdens beste fotballag i to år. Jeg tror det kommer til å bli fryktelig tett mellom de to øverste – mye tettere i år enn i fjor.

– Hva er du mest spent på foran årets sesong?

Flere peker på Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang som mulig toppscorerkandidat. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

– Jeg er mest spent på styrkeforholdet i toppen. Om City og Liverpool er like suverene som de har vært, eller om lagene etter har utviklet seg og tatt ytterligere steg. Også spent på Chelsea og hvor bra de er.

– Hvem blir årets toppscorer?

– Hvis jeg skal tippe én så tror jeg Aubameyang.

Lars Tjærnås

Fotballekspert i Aftenposten, 100 prosent Sport og NENT/Viasport.

Lars Tjærnås er ekspertkommentator både for Viasport og Aftenposten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Se Lars Tjærnås' tabelltips Ekspandér faktaboks Manchester City Liverpool Chelsea Manchester United Arsenal Tottenham Leicester Wolverhampton. Everton Sheffield United Crystal Palace Leeds West Ham Southampton Newcastle Burnley Brighton Aston Villa Fulham West Bromwich Albion

– Hvilken nysignering er den beste og hvorfor?

– Blant mange spennende velger jeg Timo Werner. Begrunnelsen er at han spiller så godt i så mange roller. Enten som ren spiss, kant eller tier bak spissen, vil han kunne utgjøre en forskjell i veldig mange ulike typer kamper og kampbilder.

Både Scheie og Tjærnås mener tyske Timo Werner er en sterk kandidat til beste nysignering. Foto: Glyn Kirk / AFP

– Hvem blir årets toppscorer?

– Også her tror jeg det blir jevnt, men tipper (Pierre-Emerick) Aubameyang hos Arsenal. Arsenal vil spille på en måte under (Mikel) Arteta som gjør at han vil komme til mange sjanser, og han er en utrolig sikker avslutter fra mange ulike distanser og vinkler.

– Hva er du mest spent på foran årets sesong?

– Jeg er spent på og gleder meg til mye, men må tilstå at jeg er aller mest spent på gigantduellen mellom de to største, som jeg tror fortsatt kommer til å være bedre enn alle andre.

– Fotballen Liverpool og Manchester City har servert par siste sesonger har på noen områder vært et nytt nivå. Så er spent på om det fortsetter, og hvem av dem som vinner det jeg tror blir jevn tetkamp.