2019/2020-sesongen til Manchester United ble avsluttet med et 1-2 tap i europaligasemifinalen mot Sevilla 16. august.

Torsdag kom kampoppsettet for den kommende Premier League-sesongen. En sesong som blir litt annerledes grunnet den lange pausen i sesongen som nå nærmer seg en slutt.

Se hele kampoppsettet nederst i saken.

– Bør være med helt i toppen

Alle Premer League-lagene ble lovet minst 30 dager hvile fra sesongslutt til sesongstart, så mens de fleste andre Premier League-lagene starter den nye sesongen helgen 12. og 13. september vil ikke det gjelde for Solskjærs menn.

Begge Manchester-lagene vil spille sin første kamp i andre serierunde grunnet deres spill i Europa etter at den nasjonale ligaen var over. Det betyr at Manchester Uniteds kamp mot Burnley er utsatt. En dato for kampen er ikke satt.

KAN VÆRE I TOPPEN: Manchester United bør være helt i toppen av ligaen etter de fem første rundene mener NRKs fotballekspert. Foto: Francisco Seco / Ap / NTB scanpix

«De røde djevlene» fra Manchester møter Burnley, Crystal Palace og Brighton de tre første kampene. Først når fjerde serierunde melder sin ankomst møter de den første store testen.

Da kommer nemlig mannen som hadde Solskjærs jobb før ham, José Mourinho, på besøk med sitt Tottenham.

– De bør stå med hvert fall seks poeng etter de tre kampene første kampene, og jeg tenker de fort bør stå med 9 poeng etter de kampene der, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Med den starten bør være med helt i toppen etter de fem første kampene, fortsetter han.

– En annen opplevelse

Liverpool ble suverene ligamestre forrige sesong, og de åpner med en klassiker vi ikke har sett på en stund. De møter nemlig nyopprykkede Leeds United i åpningsrunden.

– Det er en kul start med Liverpool – Leeds i første runde. Det er det sikkert veldig mange som vil ha interesse av å se Leeds tilbake i Premier League, mener Torp.

I EGEN KLASSE: Liverpool fikk aldri noen reel konkurranse om seriemesterskapet forrige sesong. Men fikk ikke feiret triumfen med supportere på tribunen. Foto: Phil Noble / Reuters

Liverpools første kamp mot Manchester United først spilles 16. januar.

Mange nordmenn har gledet seg til å se Leeds spille på det øverste nivået i engelsk fotball igjen etter at klubben rykket direkte opp etter 16 år utenfor det gode selskap. Torp mener de får en ideell seriestart.

– Det å møte Liverpool på Anfield, sannsynligvis uten tilskuere er en helt annen opplevelse enn med tilskuere. En wow-start uten press og en fin måte å komme tilbake på, forteller 35-åringen.

Leeds-fansen kan glede seg til å se et oppgjør mot rival Manchester United 19. desember.

Et annet nyopprykket lag som kan være spennende å følge for nordmenn er Stefan Johansens Fulham. De får en vanskelig start når de møter Arsenal hjemme i første kamp tilbake i de gode selskap.

– Blir en annerledes sesong

Når serien sparkes i gang 12. september blir det uten titusener av tilskuere på tribunene og i gatene. Det tror NRKs fotballekspert vil prege prestasjonene på banen.

– Det blir en helt annen ramme, og jeg tror det påvirker prestasjonene til spillerne. De er vant til å spille med tilskuere, og man kommer ikke unna at det er noe annet uten.

– Selv om du spiller på de store arenaene og flotte rammer, så må du savne noe. Det gjør noe med presset og nervene. Man tenker ikke at det er millioner som ser på kampen, det man tenker på er de på tribunen. De skaper en stemning og atmosfære man ikke klarer å kopiere, mener Torp.

Om man kan få tilskuere inn på arenaene igjen mener han at det bør gjøres så fort som mulig, uavhengig om noen lag får en fordel med tilskuere i viktige oppgjør.

– Å få tilskuere på kamper er en helt grunnleggende del av toppfotballen. Det vil være ekstremt etterlengtet for alle. Så fort man mener det er smittevernvennlig og man har kontroll bør man åpne for tilskuere, uansett når det er.

Slik spilles Premier League 2020/21:

Runde 1:

Lørdag 12. september:

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds

Tottenham - Everton

West Brom - Leicester

West Ham - Newcastle

Mandag 14. september:

Brighton - Chelsea

Sheffield United - Wolves

Runde 2:

Lørdag 19. september

Arsenal - West Ham

Aston Villa - Sheffield United

Chelsea - Liverpool

Everton - West Brom

Leeds - Fulham

Leicester - Burnley

Manchester United - Crystal Palace

Newcastle - Brighton

Southampton -Tottenham

Wolverhampton - Manchester City

Runde 3:

Lørdag 26. september

Brighton - Manchester United

Burnley - Southampton

Crystal Palace - Everton

Fulham - Aston Villa

Liverpool - Arsenal

Manchester City - Leicester

Sheffield United - Leeds

Tottenham - Newcastle United

West Brom - Chelsea

West Ham - Wolverhampton

Runde 4:

Lørdag 3. oktober

Arsenal - Sheffield United

Aston Villa - Liverpool

Chelsea - Crystal Palace

Everton - Brighton

Leeds - Manchester City

Leicester - West Ham

Manchester United - Spurs

Newcastle - Burnley

Southampton - West Brom

Wolverhampton - Fulham

Runde 5:

Lørdag 17. oktober

Chelsea - Southampton

Crystal Palace - Brighton

Everton - Liverpool

Leeds - Wolverhampton

Leicester City - Aston Villa

Manchester City - Arsenal

Newcastle - Manchester United

Sheffield United - Fulham

Tottenham - West Ham

West Brom - Burnley

Runde 6:

Lørdag 24. oktober

Arsenal - Leicester

Aston Villa - Leeds

Brighton - West Brom

Burnley - Tottenham

Fulham - Crystal Palace

Liverpool - Sheffield United

Manchester United - Chelsea

Southampton - Everton

West Ham - Manchester City

Wolverhampton - Newcastle United

Runde 7:

Lørdag 31. oktober

Aston Villa - Southampton

Burnley - Chelsea

Fulham - West Brom

Leeds - Leicester

Liverpool - West Ham

Manchester United - Arsenal

Newcastle - Everton

Sheffield United - Manchester City

Tottenham - Brighton

Wolverhampton - Crystal Palace

Runde 8:

Lørdag 7. november

Arsenal - Aston Villa

Brighton - Burnley

Chelsea - Sheffield United

Crystal Palace - Leeds

Everton - Manchester United

Leicester - Wolverhampton

Manchester City - Liverpool

Southampton - Newcastle

West Brom - Tottenham

West Ham - Fulham

Runde 9:

Lørdag 21. november

Aston Villa - Brighton

Burnley - Crystal Palace

Fulham - Everton

Leeds - Arsenal

Liverpool - Leicester

Manchester United - West Brom

Newcastle - Chelsea

Sheffield United - West Ham

Tottenham - Manchester City

Wolverhampton - Southampton

Runde 10:

Lørdag 28. november

Arsenal - Wolverhampton

Brighton - Liverpool

Chelsea - Tottenham

Crystal Palace - Newcastle

Everton - Leeds

Leicester - Fulham

Manchester City - Burnley

Southampton - Manchester United

West Brom - Sheffield United

West Ham - Aston Villa

Runde 11:

Lørdag 5. desember

Aston Villa - Newcastle

Brighton - Southampton

Burnley - Everton

Chelsea - Leeds

Liverpool - Wolverhampton

Man City - Fulham

Sheffield United - Leicester

Tottenham - Arsenal

West Brom - Crystal Palace

West Ham - Manchester United

Runde 12:

Lørdag 12. desember

Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Tottenham

Everton - Chelsea

Fulham - Liverpool

Leeds - West Ham

Leicester - Brighton

Manchester United - Manchester City

Newcastle - West Brom

Southampton - Sheffield United

Wolverhampton - Aston Villa

Runde 13:

Tirsdag 15. desember

Arsenal - Southampton

Aston Villa - Burnley

Fulham - Brighton

Leeds - Newcastle United

Leicester - Everton

Sheffield United - Manchester United

West Ham - Crystal Palace

Wolverhampton- Chelsea

Onsdag 16. desember

Liverpool - Tottenham

Manchester City - West Brom

Runde 14:

Lørdag 19. desember

Brighton - Sheffield United

Burnley - Wolverhampton

Chelsea - West Ham

Crystal Palace - Liverpool

Everton - Arsenal

Manchester United - Leeds

Newcastle United - Fulham

Southampton - Manchester City

Tottenham - Leicester

West Brom - Aston Villa

Runde 15:

Lørdag 26, desember

Arsenal - Chelsea

Aston Villa - Crystal Palace

Fulham - Southampton

Leeds - Burnley

Leicester - Manchester United

Liverpool - West Brom

Manchester City - Newcastle United

Sheffield United - Everton

West Ham - Brighton

Wolverhampton - Tottenham

Runde 16:

Mandag 28. desember

Brighton - Arsenal

Burnley - Sheffield United

Chelsea - Aston Villa

Crystal Palace - Leicester

Everton - Manchester City

Manchester United - Wolverhampton

Newcastle - Liverpool

Southampton - West Ham

Tottenham - Fulham

West Brom - Leeds

Runde 17:

Lørdag 2. januar

Brighton - Wolverhampton

Burnley - Fulham

Chelsea - Manchester City

Crystal Palace - Sheffield United

Everton - West Ham

Manchester United - Aston Villa

Newcastle - Leicester

Southampton - Liverpool

Tottenham - Leeds

West Brom - Arsenal

Runde 18:

Tirsdag 12. Januar

Arsenal - Crystal Palace

Aston Villa -Tottenham

Fulham - Manchester United

Leeds - Southampton

Leicester - Chelsea

Sheffield United - Newcastle United

West Ham - West Brom

Wolverhampton - Everton

Onsdag 13. januar

Liverpool - Burnley

Manchester City - Brighton

Runde 19:

Lørdag 16. januar

Arsenal - Newcastle

Aston Villa - Everton

Fulham - Chelsea

Leeds - Brighton

Leicester - Southampton

Liverpool - Manchester United

Manchester City - Crystal Palace

Sheffield United - Tottenham

West Ham - Burnley

Wolverhampton - West Brom

Runde 20:

Tirsdag 26. januar

Brighton - Fulham

Burnley - Aston Villa

Everton - Leicester

Manchester United - Sheffield United

West Brom - Manchester City

Onsdag 27. januar

Chelsea - Wolverhampton

Newcastle - Leeds

Southampton - Arsenal

Tottenham - Liverpool

Crystal Palace - West Ham

Runde 21:

Lørdag 30. januar

Arsenal - Manchester United

Brighton - Tottenham

Chelsea - Burnley

Crystal Palace - Wolverhampton

Everton - Newcastle

Leicester - Leeds

Manchester City - Sheffield United

Southampton - Aston Villa

West Brom - Fulham

West Ham - Liverpool

Runde 22:

Tirsdag 2. februar

Aston Villa - West Ham

Burnley - Manchester City

Fulham - Leicester

Leeds - Everton

Sheffield United - West Brom

Wolverhampton - Arsenal

Manchester United - Southampton

Onsdag 3. februar

Newcastle - Crystal Palace

Tottenham - Chelsea

Liverpool - Brighton

Runde 23:

Lørdag 6. februar

Aston Villa - Arsenal

Burnley - Brighton

Fulham - West Ham

Leeds - Crystal Palace

Liverpool - Manchester City

Manchester United - Everton

Newcastle - Southampton

Sheffield United - Chelsea

Tottenham - West Brom

Wolverhampton - Leicester

Runde 24:

Lørdag 13. februar

Arsenal - Leeds

Brighton - Aston Villa

Chelsea - Newcastle

Crystal Palace - Burnley

Everton - Fulham

Leicester - Liverpool

Manchester City - Tottenham

Southampton - Wolverhampton

West Brom - Manchester United

West Ham - Sheffield United

Runde 25:

Lørdag 20. februar

Arsenal - Manchester City

Aston Villa - Leicester

Brighton - Crystal Palace

Burnley - West Brom

Fulham - Sheffield United

Liverpool - Everton

Manchester United- Newcastle

Southampton - Chelsea

West Ham - Tottenham

Wolverhampton - Leeds

Runde 26:

Lørdag 27. februar

Chelsea - Manchester United

Crystal Palace - Fulham

Everton - Southampton

Leeds - Aston Villa

Leicester - Arsenal

Manchester City - West Ham

Newcastle - Wolverhampton

Sheffield United - Liverpool

Tottenham - Burnley

West Brom - Brighton

Runde 27:

Lørdag 6. mars

Aston Villa - Wolverhampton

Brighton - Leicester

Burnley - Arsenal

Chelsea - Everton

Liverpool - Fulham

Manchester City - Manchester United

Sheffield United - Southampton

Tottenham - Crystal Palace

West Brom - Newcastle

West Ham - Leeds

Runde 28:

Lørdag 13. mars

Arsenal - Tottenham

Crystal Palace - West Brom

Everton - Burnley

Fulham - Manchester City

Leeds - Chelsea

Leicester - Sheffield United

Manchester United - West Ham

Newcastle - Aston Villa

Southampton - Brighton

Wolverhampton - Liverpool

Runde 29:

Lørdag 20. mars

Brighton - Newcastle

Burnley - Leicester

Crystal Palace - Manchester United

Fulham - Leeds

Liverpool - Chelsea

Manchester City - Wolverhampton

Sheffield United - Aston Villa

Tottenham - Southampton

West Brom - Everton

West Ham - Arsenal

Runde 30:

Lørdag 3. april

Arsenal - Liverpool

Aston Villa - Fulham

Chelsea - West Brom

Everton - Crystal Palace

Leeds - Sheffield United

Leicester - Manchester City

Manchester United - Brighton

Newcastle -Tottenham

Southampton - Burnley

Wolverhampton - West Ham

Runde 31:

Lørdag 10. april

Brighton - Everton

Burnley - Newcastle

Crystal Palace - Chelsea

Fulham - Wolverhampton

Liverpool - Aston Villa

Manchester City - Leeds

Sheffield United - Arsenal

Tottenham - Manchester United

West Brom - Southampton

West Ham - Leicester

Runde 32:

Lørdag 17. april

Arsenal - Fulham

Aston Villa - Manchester City

Chelsea - Brighton

Everton - Tottenham

Leeds - Liverpool

Leicester - West Brom

Manchester United - Burnley

Newcastle United - West Ham

Southampton - Crystal Palace

Wolverhampton - Sheffield United

Runde 33:

Lørdag 24. april

Arsenal - Everton

Aston Villa - West Brom

Fulham - Tottenham

Leeds - Manchester United

Leicester - Crystal Palace

Liverpool - Newcastle

Manchester City - Southampton

Sheffield United - Brighton

West Ham - Chelsea

Wolverhampton - Burnley

Runde 34:

Lørdag 1. mai

Brighton - Leeds

Burnley - West Ham

Chelsea - Fulham

Crystal Palace v Manchester City

Everton - Aston Villa

Manchester United - Liverpool

Newcastle - Arsenal

Southampton - Leicester

Tottenham - Sheffield United

West Brom - Wolverhampton

Runde 35:

Lørdag 8. mai

Arsenal - West Brom

Aston Villa - Manchester United

Fulham - Burnley

Leeds - Tottenham

Leicester - Newcastle

Liverpool - Southampton

Manchester City - Chelsea

Sheffield United - Crystal Palace

West Ham - Everton

Wolverhampton - Brighton

Runde 36:

Tirsdag 11. mai

Brighton - West Ham

Burnley - Leeds

Everton - Sheffield United

Manchester United - Leicester

West Brom - Liverpool

Onsdag 12. mai

Chelsea - Arsenal

Newcastle - Manchester City

Southampton - Fulham

Tottenham - Wolverhampton

Crystal Palace - Aston Villa

Runde 37:

Lørdag 15. mai

Brighton - Manchester City

Burnley - Liverpool

Chelsea - Leicester

Crystal Palace - Arsenal

Everton - Wolverhampton

Manchester United - Fulham

Newcastle - Sheffield United

Southampton - Leeds

Tottenham - Aston Villa

West Brom - West Ham

Runde 38:

Søndag 23. mai

Arsenal - Brighton

Aston Villa - Chelsea

Fulham - Newcastle

Leeds - West Brom

Leicester -Tottenham

Liverpool - Crystal Palace

Manchester City - Everton

Sheffield United - Burnley

West Ham - Southampton

Wolverhampton - Manchester United