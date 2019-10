Ekspertene uenige om Ødegaard-dilemma

– Vi viste mot Sverige at vi kan beherske to formasjoner. Det gjør oss mer uforutsigbare at vi kan variere, og uansett hvordan vi spiller, har vi gode muligheter til å skade Spania, sier Ødegaard.

Fredag møtte Ødegaard pressen sammen med Joshua King og landslagssjef Lars Lagerbäck før skjebnekampen mot Spania.

Det spanske pressekorpset var på flyet sammen med landslaget, men David Figueira fra allmenkringasteren TVE hadde ankommet tidlig til Ullevaal.

Reporteren fikk også lurt ut noen spanske gloser fra Ødegaard – til stor beundring fra Joshua King:

BLE SPURT OM MØTET MED LAGKAMERATEN: – Det blir spesielt for meg siden jeg spiller mot venner og lagkamerater, men når alt kommer til alt er dette en kamp begge lag vil vinne. Mikel Oyarzabal er bedre å ha som lagkompis enn motstander, sa Ødegaard blant annet. Du trenger javascript for å se video. BLE SPURT OM MØTET MED LAGKAMERATEN: – Det blir spesielt for meg siden jeg spiller mot venner og lagkamerater, men når alt kommer til alt er dette en kamp begge lag vil vinne. Mikel Oyarzabal er bedre å ha som lagkompis enn motstander, sa Ødegaard blant annet.

Sammen med nettopp King skapte 20-åringen store problemer for Sverige i sin tierrolle i 4-4-1-1. Lagerbäck gikk bort fra sin vante formasjon med to spisser, og dommen fra motstanderne var at grepet fungerte «litt for bra».

Brennhet

Ødegaard har spilt både indreløper, høyrekant og tier for Real Sociedad, men det er sentralt i banen han har herjet aller mest.

20-åringen ble historisk da han som første nordmann ble kåret til månedens spiller i La Liga.

– Det er sentralt han har vist seg mest frem. Den er åpenbar for meg. Han har løst det defensive best der også, og han blir ikke så isolert én mot én, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Eksperten påpeker at Ødegaard får en friere rolle og mer kontakt med ball sentralt i banen. Her får han brukt kreativiteten og pasningsfoten enda oftere.

Vil gi Ødegaard mer plass

Viasats La Liga-ekspert Petter Veland synes også Ødegaard har hatt sine beste beste kamper dette året i en tierrolle.

Men akkurat mot Spania er det særlig én grunn til at Veland likevel ville brukt Ødegaard på kant.

Han heter Sergio Busquets.

– Få om noen tenker fotball og er kapabel til å demme opp som Busquets. Hvis Ødegaard trekker inn fra høyre, kan man få situasjoner der venstrebacken overgir ansvaret fremfor en ren duell med Busquets, sier Veland.

FØLGER SPANIA: Reporter David Figueira har fulgt det spanske landslaget de siste tre årene for TVE. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Veland understreker at Spania neppe tar veldig hensyn til Norge, men mulighetene for Ødegaard kan bli større på kant.

Hjemmelaget får neppe lov til å holde særlig i ball og skape sjanser gjennom etablert spill, påpeker Veland.

– Hvis man ikke skal ta hensyn til noe, ville jeg brukt Ødegaard i tierrollen. Men det er større risiko for at Busquets klarer å stoppe ham enn at venstreback (Juan) Bernat klarer det. Han er alltid offensiv. Men det er et paradoks all den tid Ødegaard er aller best på små flater, sier Veland.

Veland får støtte av den spanske TVE-reporteren David Figueira, som tror Ødegaard vil få bedre arbeidsvilkår på kanten mot spanjolene.

Men han tviler på at det bekymrer den spanske leiren.

– Normalt sett bruker ikke Spania å ta individuelle hensyn uansett motstander. Det ville vært overraskende hvis noen får et spesielt ansvar for Ødegaard, sier Figueira.