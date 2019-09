Svenskene hyller Ødegaard i «ny» rolle

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det meste går via Martin Ødegaard. Han er kampens beste spiller. Han løper utrolig mye, og han gjør det veldig bra, sier Sverige-juvel og Real Sociedad-kamerat Alexander Isak til NRK.

Sverige-sjef Janne Andersson og enkelte av de svenske spillerne innrømmer at de ble overrasket over det norske laguttaket. Selv om Ødegaard har spilt sentralt i banen for klubblag, har han til nå blitt foretrukket på høyrekanten på landslaget.

Mot Sverige var han imidlertid dyttet inn i en fri rolle bak King.

– King og Ødegaard gjør det bra. Litt for bra. Jeg synes vi burde vunnet mer dueller, men i blant må man si at motstanderen gjør det bra også, sier Mikael Lustig til NRK.

Den tidligere Rosenborg-spilleren er skuffet over at Sverige ikke presterte bedre foran egne supportere. Selv om ett poeng betyr at de har initativet med tanke på 2.-plassen, var målet selvsagt å parkere Norge.

Samtidig var de norske spillerne tilsvarende skuffet etter å ha mistet nok en ledelse. Ødegaard var selv bare brukbart fornøyd med egen prestasjon.

– Det funket greit. Jeg synes «Josh» og jeg har en fin tone på topp. Jeg synes også det funket greit da jeg ble flyttet ut på høyre mot slutten, sier Ødegaard.

– Er det der (sentralt) du er best?

– Det er litt det samme egentlig, så for meg har det ikke mye så mye å si, sier 20-åringen.