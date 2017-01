Ekspertene om Northug-vrakingen: – Feil uttak

– Jeg mener det er helt feil. Northug har tatt gull i VM siden 2007 og vi vet at Petter er en kandidat som kan kjempe om gull, og jeg syns det er et feil uttak, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Han skjønner godt at at Northug er forbannet etter vrakingen til helgas verdenscuprenn i Falun.

Muligheten til å vise hvilken form han er i, er viktig for å bli tatt ut, sier Aukland.

– Dette er hans mulighet til å vise at han er god nok til å gå den distansen det er snakk om i VM, altså 30-kilometer med skibytte. Skal Petter gå den distansen, bør han også få muligheten til å vise seg fram i forkant.

Kan tenne Northug

Også langrennskommentator Jann Post er uenig i avgjørelsen om å vrake trønderen, men innrømmer at valget er vanskelig.

– Personlig ville jeg gitt han en sjanse hvis han mener det er viktig. Han har ikke bommet med formen i ett eneste VM siden 2007.

Post tror vi kan få se en revansjesugen Northug etter mandagens vraking, noe som kan slå positivt ut for 31-åringen.

– Jeg tror vi får se en revansjesugen Northug som vil vise at han duger. Det gjør at han blir meget tent på å vise at han kan finne tilbake til formen, fortsetter han.

Likevel påpeker han at:

– Han får ikke testet seg mot verdenseliten til helgen, uansett hvor sur han måtte være.

Mye å si for oppladningen

UENIG I UTTAKET: NRKs langrensekspert Fredrik Aukland. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Aukland tror vrakingen i et renn som Northug hadde ønsket å gå kommer til å gå ut over forberedelsene.

– Jeg tro det har mye å si. Petter har lagt et løp for planen mot VM. Det at han ikke får gå denne viktige distansen i Falun, gjør at hans muligheter til å gå distansene han ønsker å gå i VM blir minimalisert.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland skjønner Northugs frustrasjon, men sier at trønderen trenger litt mer trening for å nå sin «kalas-form».

Likevel utelukker han ikke at Northug kan få gå tremila om han gjør et godt Norgesmesterskap i Lygna om snaue ti dager.

– Vi vet hvilken kapasitet Petter har, så hvis han herjer med de andre under NM så er det alltid en mulighet, sier Hetland til NRK.

– Ingen reserveløper

SKJØNNER FRUSTRASJONEN: Landslagstrener Tor-Arne Hetland. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Northug står nå oppført som reserve på tremila, men har ytret at han ikke kommer til å reise til Sverige uten garanti at han får gå.

– Petter er ingen reserve. Petter er vinn eller forsvinn. Mener Petter at han er klar så tror jeg han kan vinne VM og det før Norges Skiforbund vite, avslutter Aukland.

Hetland har forståelse for Northugs avgjørelse, men håper likevel at 31-åringen snur.

– Jeg skjønner godt at Petter trenger hver dag til trening og to reisedager er ikke ideelt. Men hvis muligheten kommer håper jeg at han tar den, sier han.