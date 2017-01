Best i verden – for dårlig for Norge

Petter Northug er forbannet over at han ikke får går lørdagens sprint i Falun. Pål Golberg er ikke mindre skuffet.

Og det er kanskje ikke så rart. Han leder verdenscupen i sprint. Likevel er han ikke funnet verdig en plass på det norske laget i det som også er et meget viktig uttaksrenn til sprinten i VM.

– Det er veldig skuffende å ikke få mulighet. Selv om det er hard kamp om plassene føler jeg at man stiller sterkt i diskusjonen når man leder verdenscupen i sprint, sier Golberg til NRK.

Tviler på VM-sprint

Han tar det som et signal på at VM-sprinten ryker.

– Det blir vanskelig nå. Klart, det sprint i NM også, men med tanke på sprinten i VM blir det tøft nå. Men det er andre distanser, og jeg håper ikke de har glemt hva jeg har gjort i klassisk sprint og klassisk distanse i år, sier Golberg.

Med det mener han at han er en sterk kandidat både på 15 km klassisk og lagsprint i VM.

Landslagssjef Vidar Løfshus forstår Golbergs fortvilelse. Han dytter ansvaret videre til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Skylder på FIS

– Vi ser at FIS degraderer den som leder sprintcupen. Det har ingen verdi lenger, sier Løfshus.

Han sikter til at den internasjonale langrennskomiteen i sommer vedtok at lederne av sprintcupen og distansecupen ikke lenger har personlig friplass i henholdsvis sprintrenn og distanserenn.

OLYMPISK MESTER: Ola Vigen Hattestad. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samtidig ble den grunnkvoten kuttet til maksimalt seks løpere per nasjon.

Konsekvensen er svært tydelig i det norske uttaket til Falun:

Den regjerende olympiske mester i sprint, Ola Vigen Hattestad, er ikke god nok for Norges lag

Den regjerende verdensmesteren i sprint, Petter Northug, er ikke god nok for Norges lag

Den nåværende verdenscuplederen i sprint, Pål Golberg, er ikke god nok for Norges lag

VERDENSMESTER: Petter Northug. Foto: CHRISTOF STACHE / Afp

– Det er et tiltak FIS har gjort for at det ikke skal være så mye nordmenn i toppen. Men i år har vi sett flere nasjoner i toppen, og jeg føler ikke det er fordi det er færre nordmenn som deltar, men fordi det er jevnere hvis man ser det over flere år enn det FIS faktisk mente, påpeker Golberg.

– Urettferdig

– Hva tenker du om at du som verdenscupleder ikke får delta?

– Først og fremst oppleves det urettferdig, for man bør jo ha de beste på start. Og i Falun i helga er ikke den beste, ut fra det som er blitt prestert i år, på start. Da kan man spørre seg om FIS er fornøyd, sier Golberg.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS, sender imidlertid ballen tilbake til Norge.

– Lederen i sprintcupen bør normalt være kvalifisert blant de seks beste i sin nasjon. Spørsmålet må stilles til norske ledere, skriver Ulvang i en sms til NRK.