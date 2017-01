Reiser ikke for å være reserve: – Kategorisk i skuffelsens vrede

– Han er ikke skuffet. Han er forbannet, sier trener Stig Rune Kveen til NRK etter at Petter Northug ble vraket til verdenscupen i Falun – der han sterkt ønsket å gå.

I uttaket som kom mandag er Northug innstilt som reserve på søndagens tremil. Og der kan det åpne seg en plass.

Emil Iversen og Finn-Hågen Krogh, som er uttatt til å gå begge distansene, kan nemlig trekke seg fra tremila.

– Hvis jeg vinner sprinten lørdag, er det uaktuelt å gå tremil søndag. Det blir en for stor totalbelastning, sier Iversen til NRK.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus tenker Krogh helt likt. Men selv om en av dem trekker seg lørdag ettermiddag, er det lite sannsynlig at Northug stiller til start.

Kveen: – Lite aktuelt

– Petter var skeptisk til å bruke to dager på reising uten garantier om å få gå. I skuffelsens vrede nå så var han kategorisk på at han ikke skal gå, så får vi se utover uka, sier Løfshus.

Kveen bekrefter dette.

– Det er lite aktuelt for Petter å reise til Falun fredag for å få beskjed lørdag kveld om han eventuelt skal gå søndag. Men hvis det kommer et forfall tidligere i uka er det mer aktuelt, sier Northugs personlige trener.

Mandag er det – som så ofte før – isfront mellom Northug og landslagsledelsen. Northug mener han må gå i Falun for å komme i form til VM. Det er ikke landslagssjef Løfshus enig i.

MESTERSKAPSLØPER: Petter Northug leverer alltid i VM. Nå er han uenig med landslagssjefen om hvordan han best skal kunne kopiere de fire VM-gullene fra Falun for to år siden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Får trolig plass i VM-troppen

– Akkurat det forstår jeg ikke helt. For hvis han er i god form så må han ikke en måned før gå en sprint i Falun. Der er vi uenig. Men det er greit nok, han har et bilde av hvordan han må gjøre et for å være i optimal form. Det er hans mening, og det har jeg full respekt for, sier Løfshus.

Han har uansett tro på at Northug er på rett vei. Derfor tror Løfshus også at Northug går flere distanser i VM enn de to han har personlig friplass på, sprint og femmil. Skal han det må han inn i den norske 12-mannstroppen.

– Det skal mye til for at Petter ikke er en av de 12. Men når vi er ferdig i Falun, byr de opp til dans i NM på Lygna, og da er det om å gjøre å vise seg fram fra sin beste side der. Viser han stigende form der, får han sikkert gå i Otepää, og da er veien kort til flere distanser i VM, fastslår landslagssjefen.