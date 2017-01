Hvordan går det egentlig, Petter Northug?

Undertegnede var på Sjusjøen lørdag for å se Northug gå skirenn for første gang på nøyaktig sju uker.

Det endte med 26. plass i norgescuprennet. Avstanden opptil Mathias Rundgreen var ett minutt og 23 sekunder. Fryktelig mye, isolert sett, for en løper som tok fire gull i forrige VM og sikkert har forhåpninger om å gjøre det samme i mesterskapet som starter i Lahti om en måned.

«STAKK AV – Petter Northug i krise», fortalte VGs papirforside søndag morgen.

Søndag ettermiddag gikk Northug igjen skirenn. Denne gangen ble han nummer to i Uglarennet i Trondheim, slått med 16 sekunder av vinterens komet, Johannes Høsflot Klæbo. Høsflot sier selv han prøvde å riste av seg Northug. Det gikk ikke.

Selv sa Petter Northug ingenting lørdag – og ingenting søndag.

TILBAKE TIL START: Det er fortsatt et stykke til VM-form, men å stå på startstreken to ganger på ei helg er fremgang for Petter Northug. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mindre krise enn for tre uker siden

Hva de to løpene hadde holdt til i verdenscupen i Ulricehamn i helga?

Fint lite. Garantert ikke verdenscuppoeng lørdag. Neppe en plass på Norges førstelag i stafetten søndag.

Sånn sett er VGs søndagsforside udiskutabel. Petter Northug er i krise. Han har sannsynligvis aldri ligget dårligere an formmessig nøyaktig en måned før et VM.

Northug må heve seg mange hakk om han ikke skal oppleve sitt første VM uten gull.

Men hva angår krise, så er det også helt åpenbart at Northugs krise nå er vesentlig mindre enn den var for bare tre uker siden.

Man må ikke glemme at Petter Northug ikke responderte på trening de første fire ukene etter at han reiste hjem fra minitouren på Lillehammer tidlig i desember. Mens resten av verdenseliten gikk Tour de Ski etter rundt nyttår, satt Northug fortsatt for det meste i sofaen.

Forberedt på krise-overskrifter

Ennå er han ikke tilbake på sporet, hvis man snakker om plan A. Ingen skiløper legger en plan A med en måned uten trening midt i en VM-sesong.

Men mye tyder nå på at han er på sporet av sporet. Det er helgens løp en klar indikasjon på. Også lørdagens løp, hvis man setter seg litt mer inn i forutsetningene.

NRK snakket med Northugs trener Stig Rune Kveen før lørdagens løp. I samtalen sa han rett ut at helgens renn med større sannsynlighet ville skape kriseoverskrifter i media enn førsteplasser på resultatlista.

Akkurat det ga Petter Northug blanke blaffen i. Han mener trening med startnummer på brystet er det som kan redde en anstendig VM-form. Så da trener han med startnummer på brystet.

Lørdag gikk ikke Northug for seier i det hele tatt. Han skulle ha seg ei såkalt «I3-økt», altså trening på syreterskel, første dag etter at han kom hjem fra høydeoppholdet i Pontresina.

Hver gang han passerte inne på stadion, hadde han sluppet seg ned til nye rygger. Det var lett å se at Northug ikke skulle sprenge noen grenser. Han skulle gå hardt, men kontrollert.

DEN PERFEKTE RYGGEN: Johannes Høsflot Klæbo dro med seg Petter Northug på perfekt hardtrening i Uglarennet søndag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det umulige er mulig

Søndag skulle han tråkke til litt mer. Med formsterke Johannes Høsflot Klæbo 15 sekunder bak seg på startlista, var det lett å legge en strategi. Northug ventet til Klæbo kom, og så gikk de sammen resten av løpet. På den måten hjalp de hverandre med å holde tempoet nok oppe til at det ble ei skikkelig hardøkt.

Rapportene fra Northug-leiren søndag kveld er rett og slett oppløftende. Helga gikk akkurat som Petter Northug hadde sett for seg.

Det betyr ikke at han er verdens beste skiløper. Men det betyr at han fortsatt kan være det om en måned, noe som så helt umulig ut for en måned siden.

Det umulige er plutselig mulig.

Nå vil Northug fortsette å gå skirenn. Helst i verdenscupen i Falun neste helg. Aller helst både sprinten og den klassiske tremila.

Sprinten får han neppe gå. Til det har Norge for mange formsterke sprintere som kjemper om VM-plass. Northug er ikke i form – og har allerede VM-plass i sprint som tittelforsvarer.

Større sjanse er det for at han går tremila. Uttaket kommer tidlig mandag ettermiddag.

KONGEN: Slik så Petter Northug ut etter sitt fjerde VM-gull i Falun for to år siden. Nå gjør han seg klar til å grave seg gjennom kjellergulvet igjen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det går likar no

Så tilbake til spørsmålet:

Hvordan går det egentlig med Petter Northug?

Og svaret, kort oppsummert med ord fra Northugs nordtønderske motsvar i musikkbransen (elsket/hatet): Det går likar no.

For langrennsnasjonen Norge er det godt å vite at alt VM-håp ikke står og faller med Petter Northugs form. Selv med en optimal siste måned før mesterskapet skal Petter Northug få en stri tørn med å ta tilbake ankeretappen på stafetten fra Finn-Hågen Krogh.

En større motivasjon kunne Northug knapt fått.