Eksperten om United-statistikken: – Det er skremmande!

Manchester United slit med å finna forma under den nederlandske manageren.

Når 20 rundar er spelte i Premier League, og sesongen er meir enn halvspelt, er det heile ni poeng opp til den gjæve topp fire-plassen i serien, som vil gi kvalifisering til Mesterligaen.

Opp til rivalen Liverpool på førsteplass er det heile 14 poeng.

– Om eg hadde fått ein 1 million i odds på at United vinn Premier League, hadde eg likevel nekta å satsa på dei, seier NRKs ekspert Kristoffer Løkberg.

Sjølv om klubben nyleg gjekk vidare i FA-cupen, er det lite som tyder på at ten Hag har funne den etterlengta suksessformelen.

Dei siste fem Premier League-kampane har gitt skuffande tre tap og berre éin siger.

EKSPERT: Kristoffer Løkberg er NRKs fotballekspert i tillegg til å vera eliteseriespelar for Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

Og etter 20 Premier League-rundar har dei berre skåra 22 mål.

– Det er skremmande! Det er ikkje i nærleiken av det ein forventar, sukkar Løkberg.

United ligg på ein førebels åttandeplass på tabellen og det blir no spekulert i manager ten Hags framtid i klubben etter ein skuffande sesong.

– Han er borte dei neste månadene, slo tidlegare United-kaptein Roy Keane fast på ITV førre helg.

KRITISK: Roy Keane trur ten Hag blir sparka i løpet av sesongen. Foto: NICK POTTS / AFP

På lånt tid

Norske fotballekspertar er derimot ikkje heilt samde med iren.

– Ten Hag vil nok overleva i jobben, om ikkje veke til veke, så månad til månad. Rolla hans vil nok diskuterast gjennomgåande i engelske aviser gjennom resten av sesongen. Eit av ankepunkta mot ten Hag har vore at utviklinga ikkje vore det ein kunne forventa over tid, seier Løkberg,

Og stiller eit retorisk spørsmål:

– Kven har vorte betre i United og utvikla seg til å bli den neste ordentleg gode spelaren?

NRK-eksperten trekkjer fram akademi-produktet og stjerneskotet Kobbie Mainoo som eit unntak denne sesongen. Stjernen Marcus Rashford har derimot hatt motsett kurve.

UNNTAKET: Kobbie Mainoo (til høgre) har klatra frå United-akademiet til elitelaget. Foto: AP

– Det er urovekkjande at ingen har vorte veldig mykje betre på lang, lang tid. United har bomma kraftig dei siste åra, konstaterer Løkberg.

Han trur ten Hag får behalda jobben til sesongslutt, men:

– Eg trur han held ut sesongen, så blir det fort trenarbyte etter det. Med mindre det skjer noko stort i vår.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er òg overtydd om at ten Hag får halda på litt til:

– Eg trur han får bli. Mest fordi United har bomma så mange gonger no.

Kva trur du? Stem under:

Får ten Hag sparken før sesongslutt? Garantert! Nei, han får bli Det har jeg ingen formening om Vis resultat

Minkande støtte frå supporterane

Etter at sir Alex Ferguson takka for seg i 2013 har klubben hatt sju ulike managerar med varierande hell.

Ole Gunnar Solskjær var United-sjef i nesten tre år og er den som har sete lengst ved roret sidan Ferguson.

Ten Hag og United hadde ein god sesong i fjor, men denne sesongen har klubben mildt sagt vakla prestasjonsmessig.

– Gjennomgåande gjennom sesongen har det vore eitt steg fram og to tilbake. Det har verken vore lange periodar med ei stødig resultatrekkje, eller mest urovekkjande, at prestasjonane varierer veldig, seier Løkberg og utdjupar:

–Til samanlikning har fleire andre trenarar i Premier League fått til viktig utvikling i laga dei trenar. Ange Postecoglou har sett eit veldig preg på Tottenham-laget. Han har komme inn og forvandla Tottenham og fått kollektivet til å blomstra. Det saknar eg i ten Hag sitt United, der det ikkje er ein like raud tråd i måten laget speler på.

SUKSESS: Ange Postecoglouhar imponert i rolla som Tottenham-manager. Foto: AFP

Madelene Stolpe, som er styreleiar i Manchester Uniteds skandinaviske supportergruppe, seier til NRK at manageren framleis har brei støtte blant supporterane, men at skepsisen aukar i takt med dårlege resultat.

– Me har nokre uoffisielle pollar innimellom for å kjenna litt på stemninga og det var meir unison støtte for ten Hag for nokre månader sidan enn no. Då var det rundt 90 prosent som ville behalda han som trenar, medan i siste poll var det cirka 70 prosent.

ELEV OG LÆREMEISTER: Ole Gunnar Solskjær og sir Alex Ferguson i 2019, då nordmannen trena United. Foto: AFP

Utdatert struktur

Men skal ten Hag ha all skuld for at det har gått dårleg med laget?

– Heile infrastrukturen har vore altfor dårleg. Dei har mangla ei sportsleg leiing med kompetanse, påpeikar Alsaker.

Både han og Stolpe meiner det blir spegla i spelarstallen.

– Spelargruppa ber preg av at ho har vorte kjøpt opp av fleire ulike trenarar, seier Stolpe.

– Det er ein lapskaus i den garderoben, med signeringar frå Mourinho, Solskjær, van Gaal og ten Hag. Problemet med det er at mange av dei spelarane er for dårlege til å spela der no. Det problemet har dei hatt sidan Ferguson, meiner TV 2-kommentatoren.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: TV 2

Han trur det kan løysast med ei betre sportsleg leiing.

– Me har sett gong på gong med ulike trenarar at det ser ut til å gå bra, så imploderer det. Det er eit mønster her – som eg trur handlar om garderobekultur. Manageren blir ståande litt åleine, og må «deale» med alt.

Det er Stolpe samd i. Ho meiner United har eit utdatert system.

– Før i tida var det meir vanleg at manageren hadde meir ansvar, det heng litt igjen i historia etter sir Alex. Det er ein del av forklaringa i det store biletet.

«To trofé å spela om»

Søndag tek United imot Tottenham på Old Trafford – ein kamp det er viktig å vinna for å framleis vera med å kjempa om topp fire plassering.

Den mykje omtalte United-sjefen har på si side framleis tru på seriegull.

– Me har to trofé å spela om. Me skal spela for Premier League og for FA-cupen, sa ten Hag førre veke.

– Det er i overkant optimistisk. Om me skal ha noko håp om trofé i år, må me satsa på å vera like heldige med trekkinga i FA-cupen som me var i helga, seier Stolpe til NRK.

Førre helg vann nemleg United 2–0 over Wigan, som speler på tredje øvste nivå i England.