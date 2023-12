Mannen som ikke kan tape

Det er tungt å hoppe etter Wirkola.

Men for Jim Ratcliffe er det nok å holde seg på beina.

På julaften kjøpte den britiske rikingen en fjerdedel av Manchester United. Ratcliffe skal ta hånd om klubbens sportslige strategi – i den grad den finnes. Han er ikke gaven fansen ønsker seg, men denne jula er ingen tid for å være kresen.

United skal bare være glade for at det ligger noe under treet.

Åpen hjerteoperasjon

Ideelt sett hadde den upopulære Glazer-familien solgt seg helt ut.

Men alt er bedre enn tingenes tilstand.

Journalister som skriver om United, kan velge og vrake i dystre statistikker. Da Ratcliffe tok over, kunne man liste opp noe sånt som dette:

8. plass i Premier League

0 mål på 4 kamper

Flest tap før jul siden 1930

Det er mer enn 10 år siden de var i nærheten av titler i Premier League og mesterligaen. Ingen er bedre til å sløse penger og skuffe egne fans. Internt lekker informasjon til pressen, om det handler om eierne, sutring fra spillerne eller at klubben har gjort gjester syke ved å servere rå kylling.

FORTVILER: Bruno Fernandes gjemmer ansiktet i hendene etter å ha brent en sjanse. Foto: CARL RECINE / Reuters

I april 2022 sa den daværende treneren, Ralf Rangnick, at United trengte en «åpen hjerteoperasjon».

Nylig ble det enda klarere hva han pratet om.

Fundamentale feil

To dager før Ratcliffes inntog skrev nettsiden The Athletic om problemene i United.

Saken var basert på anonyme kilder og handlet blant annet om arbeidsmetodene rundt John Murtough, sportsdirektøren som har hatt strategiske nøkkelroller i klubben i løpet av disse 10 mørke årene.

Her er fire høydepunkter:

Under Ole Gunnar Solskjær sa speiderne at vingen Antony var verdt 25 millioner pund. I sommer kjøpte United ham for 86 millioner pund. I 2021 ble Murtough ansatt som sportsdirektør fordi United fryktet han skulle dra til Inter Miami. Han var et lite navn for en så stor rolle, så for å gjøre fansen fornøyde, gjorde de klubbhelten Darren Fletcher til teknisk direktør. Heller ikke Fletcher hadde hatt en slik jobb før. Faktisk hadde han bare vært del av trenerstaben i to måneder. Flere prosjekter som Murtough har vært ansvarlig for, har gått over tiden. Murtoughs oppgaveliste beskrives internt som et «svart hull». Alex Ferguson, den legendariske tidligere treneren, er blitt uvenn med Murtough. Da United ba Ferguson om råd, sa han at de burde granske Murtough, og at de heller burde hente Dan Ashworth fra Brighton. Ashworth har siden gjort en strålende jobb i Newcastle.

LEGENDARISK: Sir Alex Ferguson trente Manchester United i en årrekke. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Kildene påpeker også at United mangler en person som:

Er flinke til å bedømme spilleres verdi

Har makt over pengebruken

Har en helhetlig oversikt over byggingen av stallen

Dette er så elementært. Så fundamentalt. Kvalitetene beskriver en erfaren sportsdirektør, noe de fleste europeiske toppklubber har, men som United har holdt seg unna av årsaker ingen helt forstår.

Her ligger lista for Jim Ratcliffe.

Om målet er å løfte United, kan han ikke tape.

Jobb til Bob

Og da er det lettere å la tvilen komme Ratcliffe til gode.

Ratcliffe eier to andre klubber via sitt selskap Ineos. I 2017 tok han over sveitsiske Lausanne-Sport, og fire år senere kjøpte han franske Nice. Begge har gått opp og ned, før Nice blandet seg inn i toppen av Ligue 1 denne sesongen.

Generelt er det ingen klar positiv trend for lagene Ratcliffe eier.

Ratcliffe har ansatt sin egen lillebror, Bob, som fotballsjef i Lausanne og Nice. Han er nå ute, men uansett: Hvor mange toppklubber i Europa deler ut strategiske nøkkelroller til familiemedlemmer?

Nice har byttet trenere fem ganger på fire år. Hvor er stabiliteten United ønsker?

I FRANKRIKE: Ratcliffe (til høyre) avbildet i forbindelse med en kamp mellom Nice og PSG. Foto: Daniel Cole / AP

Når vi legger til at Glazer-familien fortsatt styrer United, kan vi få et rot. Vil de virkelig gi fra seg all makt over det sportslige?

Vil alle eierne kunne jobbe sammen?

Hva skjer om Ratcliffes avgjørelser koster Glazer-familien penger?

Ratcliffe er neppe redningsmannen som forvandler alt. Men at Glazer-familien eier 75 %, er bedre enn 100 %.

Rause eiere

På papiret kan samarbeidet faktisk fungere.

Glazer-familien har skadet United på mange måter. Det enorme lånet har kostet klubben 900 millioner pund i renter siden oppkjøpet i 2003, ifølge finanseksperten Kieran Maguire. De betaler utbytte til seg selv. Old Trafford ruster og råtner.

Men én ting skal de ha. De bruker penger på spillere.

United betaler mest i lønninger i Premier League. På 10 år har de et høyere nettoforbruk på overganger enn noen andre i divisjonen, ifølge nettsiden Transfermarkt. I sommer pøste de 170 millioner pund inn i stallen.

United har ressurser. De bruker dem bare på feil måte.

Sykkelguruen

Grunnen er svak kompetanse i leddet over trener Erik ten Hag, hvor Murtough har hovedansvaret.

Om Ratcliffe fikser dette, kan han fikse laget.

De neste seks ukene skal Ineos analysere hvordan United opererer. Inspektøren er Sir Dave Brailsford, selskapets sportslige guru, som har hatt stor suksess med det britiske landslaget i sykling, og som har gjort en lignende analyse i Nice. Han kan få hjelp av Jean-Claude Blanc, selskapets daglige leder for sport.

SYKKELGENI: Sir Dave Brailsford har sikret mange seire med Team Ineos (tidligere Team Sky) Foto: OLI SCARFF / AFP

Man kan finne argumenter mot begge. Blanc jobbet før i Juventus (2006–10) og Paris Saint-Germain (2011-22), uten at alt gikk på skinner mens han var der.

Og hva vet egentlig Brailsford om fotball?

Men begge har langt mer sportslig tyngde enn alle direktører United har hatt de siste 10 årene. Ikke at det skal så mye til.

God timing

Så for United gir dette grunn til forsiktig optimisme.

Sannsynligvis vil Ratcliffe finne nye roller til Murtough og Fletcher, eller kaste dem ut. Ineos liker visstnok Ten Hag, et tegn som viser at de forstår hvor skoen trykker.

Blanc og Brailsford kan få faste roller, og en sportsdirektør kan fort hentes inn.

Timingen er faktisk god. United kan skrive av denne sesongen som en overgangsperiode. Det gir Ineos seks måneder til å analysere, justere og ansette.

Skulle Glazer-familien helst vært borte? Ja.

Vil Ratcliffe fikse United over natta? Nei.

Men det skjer noe.

Og dét er en gave i seg selv.