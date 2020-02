Ekspert tror seerne får regninga etter budkrigen om Premier League

TV 2 har hatt de norske Premier League-rettighetene siden 2010 og vil fortsatt ha dem ut 2021/22-sesongen. Men så overtar Nent, som også har de samme rettighetene i Danmark, Sverige og Finland.

Det var Kampanje som omtalte dette først.

Nent består blant annet av bredbåndsoperatøren Viasat og strømmetjenestene Viaplay og Viafree, pluss flere TV-kanaler, blant andre TV 3.

Kampanje-redaktøren tror at Premier League-seerne må forberede seg på å betale mer for å se engelsk fotball når rettighetene skifter eier.

– Det gjenstår å se, men som regel er det sånn at når TV-kanalene og strømmetjenestene betaler mer penger for rettigheter, så ender det ofte med at prisen går opp for sluttbruker.

– Det er all mulig grunn til å tro at det blir dyrere å se Premier League fremover, kommenterer han.

Sjef for eksternkommunikasjon i Nent, Tobias Gyhlénius, kommenterer dette i en epost:

– Rettighetene trer i kraft i 2022, så det er litt for tidlig å snakke om priser, men jeg vil understreke at det er viktig å behandle disse rettighetene på en slik måte at vi ikke ødelegger markedet for sluttbrukeren da vi skal gjøre Premier League tilgjengelig for så mange som mulig.

Redaktør i tidsskriftet Kampanje, Knut Kristian Hauger. Foto: Eivor Eriksen

– Prisen har trolig økt

Det er ikke kjent hvor mye Nent måtte betale for Premier League-rettighetene eller hvor stor avstand det var mellom budene.

Tidligere har DN skrevet at TV 2 i 2015 betalte 1,8 milliarder kroner for tre sesonger med engelsk fotball.

Hva er så prisen i dag?

Kampanje (betalingsmur) skriver at Nent kan ha betalt over 20 milliarder kroner for den totale Premier League-pakken i Norden.

– Mitt inntrykk er at prisene denne gangen ble enda høyere. Og denne gangen ble det også et samlet bud på hele Norden. Vi anslår at de (TV 2, red. anm.) sist gang betalte rundt to milliarder kroner (700-800 millioner kroner i året) for den rettighetsperioden de er inne i nå, sier Hauger, som legger til:

– Det som er det store tapet for TV 2 i dag er at de mister den aller mest attraktive sportspakken, nemlig Premier League. Det er en rettighet som flytter store kundemasser over natten, nærmest. Så den dagen Viaplay tar over, kan godt over 100.000 Sumo-kunder bytte over til Viaplay.

Liverpool har mange supportere i Norge, de må om noen år skifte kanalpakke om de skal se laget på tv eller nett. Foto: Paul Ellis / AFP

– Vil få det tøft

Direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, bekrefter at de strakk seg langt i forhandlingene.

– Det er tungt og selvfølgelig et hardt slag. Men sorgprosessen dette utløser har ikke lov å vare mer enn noen dager. Det kommer viktige kamper om nye retter, så vi må mobilisere, sier Sandnes til NRK.

Kampanje-redaktøren spår imidlertid at nasjonale allmennkringkastere som TV 2 og NRK vil få det tøft i kampen om sportsrettigheter mot store aktører som Nent og Discovery i årene som kommer.

– Det viser at kampen om det mest attraktive innholdet i det tiåret vi har gått inn i, blir vanskelig tilgjengelig for det vi kan kalle nasjonale aktører. Det som trumfet TV 2 denne gangen, var at Nent kunne legge inn et bud på hele det nordiske markedet, forteller han.

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU Handelshøyskolen Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Mister «indrefileten»

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU Handelshøyskolen har forsket på sportsrettigheter og betalingsvillighet.

Han omtaler Premier League som «indrefileten» i det norske rettighetsmarkedet.

– I min forskning har vi prøvd å finne ut hva folk er villige til å betale for å se. Der er fotballen i særklasse, og Premier League er den fotballen som er mest attraktiv. Det er en liga som strekker seg over flere måneder, og folk er villige til å betale for å se favorittlaget sitt, sier han.

Solberg tror i likhet med Hauger at TV 2s største utfordring nå blir å ikke miste abonnentene fra strømmetjenesten Sumo til Viaplay.

– Når du mister ditt desidert mest attraktive produkt, må de finne på noe annet, kommenterer han.