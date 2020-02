Det er TV 2 som har hatt dei norske rettane sidan 2010, og som også skal sende kampane dei to neste sesongane.

Nent har frå før rettane i Danmark, Sverige og Finland.

– Dette er ein merkestein i vår historie som sportsformidlar, og understrekar Nent-gruppas leiarrolle i den nordiske marknaden, seier Nents president Anders Jensen i ei pressemelding.

– Premier League-fotball er ein hjørnestein i vårt sportstilbod, og å legge Norge til dei rettane vi har frå før i Sverige, Danmark og Finland gir oss eit stort grunnlag for vidare utvikling av sportstilbodet vårt, seier Jensen.

Nent består mellom anna av breibandsoperatøren Viasat og strøymetenestene Viaplay og Viafree, pluss fleire TV-kanalar, mellom andreTV 3.

TV 2 er naturleg nok skuffa over å miste rettane dei har hatt i ti år.

– Sjølvsagt skulle vi gjerne ha forlenga desse rettane, for etter ti år har Premier League ein heilt spesiell posisjon i TV 2, seier direktør Olav T. Sandnes til sin eigen kanal.

Han seier at TV 2 strekte seg langt i forhandlingane.

– Men alt har ei grense. Vi har ansvar for mange andre satsingar også, seier han, og minner om at kanalen skal sende Premier League i meir enn to sesongar til.

– I dag er vi skuffa.