Eckhoff: – Jeg hadde mistet alt mot og glede

– Det gikk fra glede til sorg, til glede og eufori. Det var alt mulig rart, forteller Tiril Eckhoff etter å ha blitt verdensmester på stafetten.

Men hun trodde først hun hadde ødelagt for lagvenninnene da hun måtte ut i strafferunde og sendte Marte Olsbu Røiseland ut 43 sekunder bak Sverige. Hun bannet, og gikk rett i skifteboden. Kort tid senere kunne hun slippe jubelen løs, og da kom også tårene.

GULLJENTER: Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland Foto: JESSICA GOW / AFP

– Jeg tenkte jo at gullet ville ryke, og visste at jeg hadde hatt muligheten til å veksle først. Jeg satt inne i bua og hadde mistet alt mot og glede. Men når jeg ser det der begynner jeg å grine, røper Eckhoff.

Men selv etter at gullet var sikret, viste TV-bildene lagvenninnene som kom med trøstende ord.

– Vi sa at Marte tross alt liker best å være i angrepsposisjon, så hun hadde jo egentlig gitt henne et godt utgangspunkt, forteller Ingrid Landmark Tandrevold.

– Bløt som smør

Eckhoff er kjent for å vise et bredt spekter av følelser, og både latteren og tårene sitter løst hos 28-åringen.

– Jeg føler man bør være steinhard og følelsesløs når man driver skiskyting, men jeg er jo bløt som smør. Men det er litt rått at jeg er litt original synes jeg.

VELLYKKET VM: Tiril Eckhoff med sølvmedaljen etter jaktstarten Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det fortalte Eckhoff til NRK før VM-start. Også da hadde sesongen bydd på både opp- og nedturer, og følelser ble et tema.

– Liver mitt er jo å være nede i grøfta og så være den lykkeligste personen i hele verden.

Elsk/hat-forhold

Hun er blitt vant til å snakke om det. På spørsmål om hva som er det beste med å være Tiril Eckhoff, svarer hun følelsene. Men samtidig kan de være vanskelig å takle.

– Jeg hater dem også. Noen ganger, innrømmer hun.

Kjæresten Ånund Lid Byggland og Geir Isene er hennes viktigste samtalepartnere. De som løfter henne opp når hun er langt nede.

– Geir setter det veldig i perspektiv. Han minner meg på at jeg driver med verdens minste idrett, hvor vi løper rundt på ski og prøver og treffe svarte prikker, som i og for seg er utrolig rar idrett, men som likevel betyr så mye for meg, forteller Eckhoff.

– Hva tror du andre synes om at du viser så mye følelser?

– Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål. Men jeg tror nok folk liker å se menneskelighet, og det er Tiril.

Lagvenninne mener i hvert fall noe av det beste med Eckhoff er nettopp følelsene.

– Hun blir utrolig lett begeistret. Hun kan kjøpe seg en ny drikkeflaske, og være superhappy fordi hun har fått seg en sånn fin flaske. Det smitter veldig over på meg, at man kan bli glad for små ting. Så det er ikke bare negativt med å gå opp og ned i humør, mener Tandrevold.