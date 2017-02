20 nasjoner foran norske skiskyttere: – Det er depressivt

– Det er jo ikke godt nok. For mye bom. Nitrist, sier en oppgitt Eckhoff til NRK.

Storbritannia, Bulgaria og Kina hadde alle skiskyttere som leverte bedre enn de norske onsdag. Mens Norge har rundt 30 millioner i budsjett, leter britene etter 10.000 pund de trenger for å finansiere den kommende OL-sesongen.

– Resultatlisten lyver ikke. Vi kan ikke skylde på noe når vi ikke skyter bedre, sier Eckhoff.

Søsteren Tiril ble beste norske på en trist 39. plass - nesten fem minutter bak tyske Laura Dahlmeier. Konfrontert med at hele 20 nasjoner hadde utøvere som leverte bedre enn henne, sier Bærum-jenta:

– Det var det, ja? Det er jo hyggelig for britene! Det er depressivt for oss.

Varsler endringer

Lagledelsen legger ikke skjul på at 17 bom på fire utøvere er for mye. Trener Eckhoff sier han godt kan ta på seg ansvaret.

– Vil du vurdere din stilling?

– Vi hadde et dårlig VM i Kontiolahti, et godt i VM i Oslo, og nå får vi stikke fingeren i jorden og jobbe inn mot OL neste år, svarer treneren.

Tiril mister magasinet

Eckhoff varsler at det vil komme endringer foran neste sesong, og nevner skyting, treningsfilosofien og oppfølgingen av jentene i hverdagen.

– Jeg tror vi må ta en ordentlig runde på dette. De utenlandske har faste trenere på hjemstedene mens vi er mer knyttet opp mot samlinger. Det vil komme endringer i grunntreningen. Jeg tror vi kan gjøre det bedre med et mer låst opplegg med mer trening sammen, sier trener Eckhoff, og bekrefter at han ser på seg selv som sentral der.

To på fellesstarten

Marte Olsbu og Tiril Eckhoff klarte såvidt å sikre seg plass på søndagens fellesstart. Før resultatlisten var komplett, fryktet både treneren og Eckhoff at Norge ikke skulle få med noen.

– Jeg prøvde virkelig alt jeg kunne, men jeg er ikke bedre nå, sier Tiril Eckhoff.

– Får du god nok oppfølging på skytebiten?

– Det vet jeg ikke helt. Et godt spørsmål. For min del har jeg vært litt alene, nen jeg har skutt mer enn noensinne og dårligere enn noensinne. Jeg må ta en superevaluering for å finne ut hva jeg driver med.

NRK-ekspert Ola Lunde vi ikke bruke ordet «skandale», men mener det må tas alvorlige grep etter denne sesongen.

– Dette er rett og slett for dårlig av Norge som har et av de største budsjettene og skal være blant de beste nasjonene. Det må nok gjøres veldig store endringer på damesiden frem mot neste OL. Jeg tror utøverne må få mye tettere oppfølging.